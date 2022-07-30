İlçeye gezmeye gelen bir grup vatandaş, kiraladıkları tekneyle Keban Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre baraj gölünde hareket eden tekne, daha sonra kayaya oturdu.

Kaynak: AA

Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de baraj gölünde mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı - Son Dakika

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