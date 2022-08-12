Tunceli'de bir evde uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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Tunceli'de bir evde uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi

12.08.2022 14:43
Tunceli'de bir evde uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki bir evde, esrar, Hint keneviri tohumu, av tüfeği ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesindeki bir evde, esrar, Hint keneviri tohumu, av tüfeği ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Pertek'te belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi, Hint keneviri tohumu, av tüfeği ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli'de bir evde uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de bir evde uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
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