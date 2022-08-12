Evde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi, Hint keneviri tohumu, av tüfeği ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Kaynak: AA

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli'de bir evde uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirildi - Son Dakika

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