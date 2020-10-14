Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çıkan örtü yangınları söndürüldü - Son Dakika

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2 farklı noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü.

İlçe merkezine bağlı Mutu köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle, Kaymaztepe köyünde ise elektrik enerjisi nakil hatlarından kaynaklı örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylülerle beraber yangına müdahale etti.

Arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle söndürülen yangının soğutma çalışmaları tamamlandı.

Bölgede çıkan yangınlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.