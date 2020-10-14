Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çıkan örtü yangınları söndürüldü - Son Dakika

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çıkan örtü yangınları söndürüldü

14.10.2020 17:25
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çıkan örtü yangınları söndürüldü, System.String[]

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2 farklı noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 2 farklı noktada çıkan örtü yangınları söndürüldü.

İlçe merkezine bağlı Mutu köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle, Kaymaztepe köyünde ise elektrik enerjisi nakil hatlarından kaynaklı örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, köylülerle beraber yangına müdahale etti.

Arazinin engebeli olması nedeniyle güçlükle söndürülen yangının soğutma çalışmaları tamamlandı.

Bölgede çıkan yangınlarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Pülümür, Tunceli, Enerji, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çıkan örtü yangınları söndürüldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Avusturya Başbakanı Kurz'dan tehdit: Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse AB yaptırımlarıyla yüzleşir TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor "Bir tek Malanga Sarr'ı alamadık" diyen Ali Koç'tan G.Saray'a dikkat çeken gönderme Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Son Dakika! AYM üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil Isparta'da sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulunan genç kızın ölmeden önceki son görüntüleri
4 gündür aranan hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu 4 gündür aranan hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu         
16:51
"Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı         
16:19
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi         
15:59
Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi Gözü dönmüş cani, öldürdüğü sevgilisini parçalarına ayırıp beynini, ciğerini ve kalbini yedi         
15:54
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor: Askeri anlaşma imzalanacak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor: Askeri anlaşma imzalanacak         
14:11
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Tayland'da hükümet karşıtı göstericiler sokaklara döküldü Tayland'da hükümet karşıtı göstericiler sokaklara döküldü         
13:53
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 17:34:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çıkan örtü yangınları söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei