Tunceli'de araç yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika
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Tunceli'de araç yoldan çıktı: 3 yaralı

03.09.2022 14:36
Tunceli'de araç yoldan çıktı: 3 yaralı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıktı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Pülümür ilçesi Ali Karaman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DRY 867 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TUNCELİ

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Kaynak: İHA

Ali Karaman, Pülümür, Tunceli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli'de araç yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tunceli'de araç yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika
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