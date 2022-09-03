Olay, sabah saatlerinde Pülümür ilçesi Ali Karaman mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 DRY 867 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Ali Karaman, Pülümür, Tunceli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tunceli'de araç yoldan çıktı: 3 yaralı - Son Dakika

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