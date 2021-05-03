Tunceli'nin saklı cenneti "Gemici Vadisi"nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor - Son Dakika

Tunceli'nin saklı cenneti "Gemici Vadisi"nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor

03.05.2021 11:01
Tunceli'nin saklı cenneti

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Kırklar Dağı arasında bulunan Gemici Vadisi, ilkbaharda tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla göz kamaştırıyor.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki Kırklar Dağı arasında bulunan Gemici Vadisi, ilkbaharda tarihi, kültürel ve doğal varlıklarıyla göz kamaştırıyor.

Munzur, Hel, Yılan ve Sülbüs dağları arasında adeta saklı bir cenneti andıran Tunceli'de, ilkbaharın gelişiyle kent merkezi ve ilçeler ayrı bir güzelliğe bürünmeye başladı.

Karların erimesiyle doğanın canlandığı ve rengarenk çiçeklerin açtığı kentte, bin rakımlı Çemişgezek ilçesindeki Gemici Vadisi de yeşilin tonlarıyla eşsiz manzaralar sunuyor.

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Alçılı köyü civarındaki Kırklar Dağı arasında bulunan vadi, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı varlığıyla öne çıkıyor.

Nesli koruma altında olan vaşak, boz ayı ve yaban keçisinin yanı sıra yüzlerce kuş türüne yaşam alanı sağlayan vadide, sarp dağlarda yetişen badem, dut, meşe ve ardıç ağaçları doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Keban Baraj Gölü sularının çekilmesiyle tarihi Miyadin Kilisesi ve eski yerleşim yerlerinin de tekrar gün yüzüne çıktığı vadide, gün batımı esnasında dağların ve ormanlık alanların suya yansıması kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bakir doğasıyla öne çıkan vadi, yılın her döneminde çevre il ve ilçelerden doğa tutkunları ve fotoğrafçıların gözde gezi rotasında yer alıyor.

"Coğrafyamızın güzel yüzünü dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz"

Fotoğrafçı Malik Kaya, AA muhabirine, Tunceli'nin doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andırdığını söyledi.

Kentin doğa yürüyüşleri, kamp ve fotoğraf çekimleri yapmak için ideal olduğunu belirten Kaya, çektiği fotoğraflar ile coğrafyayı ülke ve dünya çapında tanıttığını anlattı.

Kaya, Çemişgezek ilçesinin de tarihi ve doğal güzellikleriyle ilgi çektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Coğrafyamızın doğal güzelliklerini ve güzel yüzünü dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Kentte tarihi mekan ve eserlerin koruma altına alınıp restore edilmesini istiyoruz. Sadece Miyadin Kilisesi değil, coğrafyamızda gerçekten görülmeye değer ve mutlaka restore edilmesi gereken tarihi mekanlarımız var. Bu güzelliklerin mutlaka turizme açılmasını istiyoruz."

" Ege'yi ve Akdeniz'i aratmayan görüntülerle karşılaştık"

Zorlu bir yolculuğun ardından Gemici Vadisi'ne ulaşılabildiğini aktaran Kaya, "Tabii ki burada kilisenin dışında kadrajımıza giren doğal güzellikleri de görüyoruz. Gerçekten çok harika görüntüler elde ettik. Uzaktan ve yükseklerden vadiye baktığınız zaman Ege'yi ve Akdeniz'i aratmayan görüntülerle karşılaştık." dedi.

Alçılı köyü sakinlerinden Fatih Karatepe de Gemici Vadisi'nin ilkbaharın gelişiyle yemyeşil olduğunu dile getirdi.

Vadinin tarihi güzelliklerinin yanında doğal varlıklarıyla da öne çıktığını dile getiren Karatepe, "Burası eski bir köy yerleşimi olduğu için her türlü ağaç türü bulunuyor. Bazı zamanlarda kafamı dinlemek için vadinin yüksek bir noktasına çıkıp Keban Baraj Gölü'nün maviliğini ya da doğanın oluşturduğu manzarayı izlerim ve bu durum beni çok rahatlatır." ifadelerini kullandı.

Karatepe, yılın her döneminde vadinin doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline geldiğini belirtti.

Vadinin el değmemiş onlarca doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığını anlatan Karatepe, "Zamanında burası Keban Baraj Gölü'nden dolayı aslında unutulmuş bir yer. Ama şimdi sular çekilince buradaki kilise ve eski yerleşimler gün yüzüne çıktı ve halen ayaktalar. Kilisenin içerisine girince insanlar buradaki eski tarihi kemerleri, kubbeleri, sütunları ve taştan yapılmış işçiliği görebiliyorlar." diye konuştu.

Toros Dağları, Çemişgezek, Hisarcık, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'nin saklı cenneti 'Gemici Vadisi'nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı         
13:28
Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi         
13:16
Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi         
12:58
6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor         
12:32
Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı         
12:13
Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti         
11:59
Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı         
11:44
Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek         
11:14
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor         
10:41
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira Turfanda üzümde hasat zamanı! Kilosu dalında 30 lira         
09:59
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:46:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli'nin saklı cenneti "Gemici Vadisi"nde ilkbahar güzelliği yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement