Tunceli'nin zengin yaban hayatı fotokapan ve kamerayla görüntülendi - Son Dakika
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Tunceli'nin zengin yaban hayatı fotokapan ve kamerayla görüntülendi

25.04.2022 13:53

Tunceli'nin zengin yaban hayatı fotokapan ve kamerayla görüntülendiTUNCELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Tunceli'de yaban hayatı, fotokapan ve kameralarla görüntülendi.

Tunceli'nin zengin yaban hayatı fotokapan ve kamerayla görüntülendi

TUNCELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü tarafından Tunceli'de yaban hayatı, fotokapan ve kameralarla görüntülendi.

Tunceli, yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çekerken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü koordinesinde Tunceli Şube Müdürlüğü bu zenginliği izleme çalışmaları çerçevesinde kentin muhtelif yerlerine fotokapanlar kuruluyor. Yaban hayvanlarının bulunduğu bölgeler ile geçiş güzergahlarına kurulan fotokapanlarla yaban hayatı izlemeye alınıyor. En son kurulan fotokapanlara koruma altında bulunan Şamua cinsi yaban keçileri ile 3 bireyden oluşan kurt ailesi takıldı. Öte yandan bir vatandaş tarafından da bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte zirvelerden aşağılara inen koruma altında bulunan yaban keçileri sürü halinde görüntülendi.

Kurum izleme çalışmalarının yanı sıra koruma ve kontrol faaliyetlerini de etkili bir şekilde sürdürdüğü bildirildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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