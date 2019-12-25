Tunceli-ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar - Son Dakika

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Tunceli-ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar
6 saat önce
Ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar (2)
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
TUNCELİ-Ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar (2)
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