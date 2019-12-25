Tunceli-ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli-ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar - Son Dakika

Tunceli-ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar

6 saat önce

Ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar (2)

TUNCELİ-Ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar (2)

Tunceli-ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, 5 generali görevden aldı
Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı

Son Dakika Haberleri
19:36 Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9) - Son Dakika
19:36 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
19:35 DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
19:34 Amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
19:32 Şule Çet davasında hükmün gerekçesi açıklandı - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:39:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli-ninelerinden öğrendikleri cacım ve kilim dokumacılığını yaşatıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]