Son Dakika Haberleri: Tunceli-Ovacık kara yolunda ağır tonajlı araç geçişleri kısıtlanacak
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Tunceli-Ovacık kara yolunda ağır tonajlı araç geçişleri kısıtlanacak

1 saat önce

Tunceli'de gerçekleştirilecek Dünya Rafting Şampiyonası sebebiyle, Tunceli-Ovacık kara yolunda 6-13 Haziran tarihleri arasında ağır tonajlı araçların geçişlerine kısıtlama getirileceği bildirildi.

Tunceli-Ovacık kara yolunda ağır tonajlı araç geçişleri kısıtlanacak, System.String[]
Tunceli'de gerçekleştirilecek Dünya Rafting Şampiyonası sebebiyle, Tunceli- Ovacık kara yolunda 6-13 Haziran tarihleri arasında ağır tonajlı araçların geçişlerine kısıtlama getirileceği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de 8-13 Haziran tarihleri arasında ilk defa Dünya Rafting Şampiyonası düzenleneceği belirtildi.
Şampiyonasının huzur ve güven içerisinde geçmesi, organizasyon süresince Tunceli-Ovacık kara yolu üzerinde yaşanabilecek aksaklık ve kazaların önlenmesi amacıyla bazı araçların geçişlerine belirlenen tarih ve saatlerde kısıtlama getirildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"İl İdaresi Kanunu uyarınca 6-13 Haziran 2019 tarihleri arasında saat 05.00 ila 23.59 arasında Tunceli-Ovacık kara yolu, kamyon, çekici, tır ve benzeri ağır vasıtalı araçlar için iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Ağır vasıtalı araçların Tunceli-Ovacık kara yolunu, bu tarih ve saatler dışında kullanmaları, zaruri durumlarda ise emniyet ve jandarma birimlerimizle irtibata geçilmesi önemle duyurulur."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:45 Kaynak: AA
Tunceli, Tunceli Ovacık, Güncel
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