Tunceli-Ovacık karayolunda rafting şampiyonası tedbirleri
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TUNCELİ'deki Munzur Çayı'nda 8-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası nedeniyle Tunceli-Ovacık karayolunda ağır araçlar için kısıtlama tedbirleri alındı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:47 Kaynak: DHA
TUNCELİ'deki Munzur Çayı
'nda 8-11 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası nedeniyle Tunceli- Ovacık
karayolunda ağır araçlar için kısıtlama tedbirleri alındı.
Dünya Rafting Şampiyonası'nın ilk kez düzenleneceği Tunceli'de, etkinlik süresince aksamalar yaşanmaması için alınan tedbirler kapsamında Tunceli-Ovacık karayolunda ağır araçların geçişine kısıtlama getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde ilk kez yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası'nın huzur ve güven içerisinde geçmesinin temini ve şampiyona süresince Tunceli-Ovacık karayolu üzerinde yaşanabilecek aksaklık ve kazaların önüne geçmek amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca 6 Haziran
2019 tarihinden 13 Haziran 2019 tarihine kadar sabah 05.00 ile gece 23.59 saatleri arasında Tunceli-Ovacık karayolu kamyon, çekici, TIR gibi ağır vasıtalı araçlara iki yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Ağır vasıtalı araçların Tunceli-Ovacık karayolunu yukarıda belirtilen tarih ve saatlerin dışında kullanmaları, zaruri durumlarda ise emniyet ve jandarma birimlerimizle irtibata geçilmesi önemle duyurulur" denildi.
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