Son Dakika Haberleri: Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolu inşaatında sona doğru
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Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolu inşaatında sona doğru

1 saat önce

Tunceli-Elazığ arasındaki ulaşım süresini 40 dakika azaltacak ve yapımında sona yaklaşılan Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunun 2 ayda tamamlanacağı bildirildi.

Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolu inşaatında sona doğru, System.String[]
Tunceli- Elazığ arasındaki ulaşım süresini 40 dakika azaltacak ve yapımında sona yaklaşılan Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunun 2 ayda tamamlanacağı bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, yapımına 2014'te başlanan ve 150 milyon liraya mal olacak Tunceli-Pertek-Elazığ kara yolunun son 4 kilometrelik kesimininde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Sonel, tamamlandığında Elazığ-Tunceli arasındaki ulaşım mesafesini 40 dakika azaltacak ve inşaatında sona yaklaşılan yolda çalışan işçilerle sohbet edip karpuz ikram etti.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Vali Sonel, şunları kaydetti:
"Yolun tamamlanmasıyla Tunceli-Pertek ilçesi bağlantılı Elazığ kara yolunda yolculuk yapacak vatandaşlarımız 1 saat 30 dakikalık yolu 50 dakikada katedebilecek. Son 4 kilometresinde yapım çalışmaları devam eden kara yolunu 2 ayda bitirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Pertek feribot noktası ile ilçe merkezi arasındaki bağlantılı yolu da inşallah 3 haftada bitecek. Desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a şükranlarımızı sunuyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:36 Kaynak: AA
Pertek, Elazığ, Tunceli, Güncel
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