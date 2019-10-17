Son Dakika Haberleri: Tunceli-Pertek kara yolu tamamlandı
Son Dakika Güncel Tunceli-Pertek kara yolu tamamlandı

Tunceli-Pertek kara yolu tamamlandı

46 dakika önce

Tunceli Valiliği, Tunceli merkez ile Pertek ilçesi arasında yapımı tamamlanan 35 kilometrelik kara yolunun hizmete açıldığını bildirdi.

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Tunceli Valiliği, Tunceli merkez ile Pertek ilçesi arasında yapımı tamamlanan 35 kilometrelik kara yolunun hizmete açıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli-Pertek kara yolunda tamamlanmasıyla yoldaki 159 virajın kalktığını ve 44 kilometre olan mesafenin 35 kilometreye düştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Tuncay Sonel, şunları kaydetti:

"Bizlerde tatlı bir heyecan var. Tunceli, birkaç yıl öncesine kadar terörle anılırken şimdi huzur, turizm, spor ve tatil şehri olarak anılmaya başladı. Tunceli-Pertek arasındaki kara yolu inşaatımız da bitti şükür. Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'a, Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu'na, bölge müdürümüze, yüklenici firmamız hayırsever iş insanımız Kazım Güntaş'a her kademesinde çalışan ve emek veren herkese şükranlarımızı sunuyorum. Allah razı olsun. Bu güzel ve kaliteli yol Tunceli'mize ve ülkemize hayırlı olsun."

Tunceli Valiliği, Tunceli, Pertek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:07 Kaynak: AA
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