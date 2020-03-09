Tunceli polisi "Narko Rehber" ile bilgilendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli polisi 'Narko Rehber' ile bilgilendirdi - Son Dakika

Tunceli polisi "Narko Rehber" ile bilgilendirdi

6 saat önce

Tunceli polisi uyuşturucu ile mücadele kapsamında "Narko Rehber" standı ile bilgilendirme çalışması yaptı.

Tunceli polisi

Tunceli polisi uyuşturucu ile mücadele kapsamında "Narko Rehber" standı ile bilgilendirme çalışması yaptı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının yanı sıra kentin yoğun olan noktalarında kurdukları "Narko Rehber" standı açarak vatandaşları bilgilendirdi.Vatandaşlara uyuşturucunun zararlarını anlatan broşürler de dağıtan polis, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi hakkında da bilgilendirme yaptı.


Ayrıca, "Narko Rehber" uygulamasının belirli periyotlarla devam ederek vatandaşların bilgilendirmelerinin süreceği belirtildi. - TUNCELİ

Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:08 Kaynak: İHA
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