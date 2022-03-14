Tunceli polisi öğrenci ve öğretmenleri siber suçlara karşı bilgilendirdi - Son Dakika
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Tunceli polisi öğrenci ve öğretmenleri siber suçlara karşı bilgilendirdi

14.03.2022 16:38
Tunceli polisi öğrenci ve öğretmenleri siber suçlara karşı bilgilendirdi

Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında eğitim verildi.

Tunceli'de öğretmen ve öğrencilere internet ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele kapsamında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte siber suçlara karşı farkındalık yaratmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, "Siberay Eğitim Programı" kapsamında 5 Şubat- 14 Mart tarihleri arasında okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik konferanslar gerçekleştirdi.

Konferansa katılan 27'si öğretmen ve 1295'i öğrenci olmak üzere toplam 1322 kişiye siber zorbalık, güvenli sosyal medya kullanımı, internet dolandırıcılığı ve teknoloji bağımlılığı gibi konular anlatıldı.

İl genelinde eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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Siber Suçlarla Mücadele, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tunceli polisi öğrenci ve öğretmenleri siber suçlara karşı bilgilendirdi - Son Dakika


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