Tunceli Polisinden Huzur Evi Sakinlerine Pastalı Ziyaret
1 saat önce
Tunceli'de Polis Haftası kapsamında, emniyet personeli huzur evi sakinlerine pastalı sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Tunceli
'de Polis Haftası
kapsamında, emniyet personeli huzur evi sakinlerine pastalı sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şubesi personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Kuruluş Yıl Dönümü ve 10 Nisan
Polis Haftası etkinlikleri kapsamında huzurevine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, polis teşkilatının 174. yıl pastasını huzurevi sakinleriyle kesen polisler, onlara karanfil verdi.
Birlikte pasta yiyen polisler, yaşlılarla hem birebir ilgilendi, hemde sohbet etti. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:31 Kaynak: İHA
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