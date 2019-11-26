Tunceli polisinden, öğrencilere bisiklet ve olta

Tunceli'de Emniyet Müdürlüğü tarafından, öğrencilere yönelik düzenlenen etkinlikte bisiklet ve olta takımı hediye edildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ilköğretim ve lise de eğitim gören öğrenciler için etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında ilk önce polisevinde film gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen tarafından öğrencilere 10 bisiklet ve 60 olta hediye edildi.



Tunceli polisinin, öğrencilere yönelik benzer faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. - TUNCELİ