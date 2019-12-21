Tunceli pülümür çayına elektrik verdiler, balıkları telef ettiler - Son Dakika

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Tunceli pülümür çayına elektrik verdiler, balıkları telef ettiler
6 saat önce
TUNCELİ Pülümür çayına elektrik verdiler, balıkları telef ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:21 Kaynak: DHA
TUNCELİ Pülümür çayına elektrik verdiler, balıkları telef ettiler
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