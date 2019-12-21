Tunceli pülümür çayına elektrik verdiler, balıkları telef ettiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli pülümür çayına elektrik verdiler, balıkları telef ettiler - Son Dakika

Tunceli pülümür çayına elektrik verdiler, balıkları telef ettiler

6 saat önce

TUNCELİ Pülümür çayına elektrik verdiler, balıkları telef ettiler.

TUNCELİ Pülümür çayına elektrik verdiler, balıkları telef ettiler

Tunceli pülümür çayına elektrik verdiler, balıkları telef ettiler

Pülümür, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:21 Kaynak: DHA
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