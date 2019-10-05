Son Dakika Haberleri: Tunceli-Pülümür kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Tunceli-Pülümür kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

37 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli-Pülümür kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli- Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Tunceli, Pülümür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
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