Tunceli-Pülümür kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:10 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli- Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.
(İHA)
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