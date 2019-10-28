Son Dakika Haberleri: Tunceli renk cümbüşünü görmek için tunceli'ye akın ettiler-1
Son Dakika Güncel Tunceli renk cümbüşünü görmek için tunceli'ye akın ettiler-1

Tunceli renk cümbüşünü görmek için tunceli'ye akın ettiler-1

42 dakika önce

Renk cümbüşünü görmek için Tunceli'ye akın ettilerTunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan Salördek Ormanları, eşsiz sonbahar manzarasıyla turist akınına uğruyor.

Renk cümbüşünü görmek için Tunceli'ye akın ettiler

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan Salördek Ormanları, eşsiz sonbahar manzarasıyla turist akınına uğruyor.

Pülümür ve Nazımiye ilçeleri arasında kalan ve 'doğanın kalbi' olarak tanımlanan Salördek'teki ormanlarda, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Türkiye'nin en etkileyici sonbahar manzarasının yaşandığı yerden biri olan Salördek'teki ormanlarda görmek için hafta sonu yüzlerce turist, Tunceli'ye geldi. 2 hafta sürecek bu görsel şöleni görmek için kente yaklaşık 5 bin turistin gelmesi bekleniyor.

'BÖLGENİN GÜZELLİKLERİ UZUN YILLAR GEZİLİP GÖRÜLMEDİ'

Tunceli Dağcılık Kulübü de pazar günü Salördek'teki ormanlarda gezi etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılanlar bir yandan piknik yaparken, diğer yandan da sarı, yeşil ve kırmızının tonlarıyla renk cümbüşünün yaşandığı manzaranın tadını doyasıya çıkardı. Kulüp yöneticisi Perihan Söylemez, Tunceli'ye son yıllarda ziyaretçi akını yaşandığını belirterek, Salördek Ormanları sonbaharın bu aylarında muhteşem oluyor. Türkiye'de en güzel sonbahar güzelliği bu bölgede oluşuyor. Bizim dışımızda da birçok tur şirketi buraya gezi düzenliyor şu an. Bu mevsimde herkes Salördek'i görmek istiyor, yoğun talep var. Bölgenin güzellikleri uzun yıllar gezilip görülmedi. Şimdi huzurlu ortam ile birlikte bu geziler inanılmaz ilgi görüyor. Herkes buraya gelmeli bu muhteşem güzelliği yerinde izlemeli dedi.

'YAKIN ZAMANDA BURAYA BÜYÜK BİR GEZİMİZ OLACAK'

İstanbul'dan gelen turizmci Hüseyin Elçi ise Pülümür Salördek ormanları gezi etkinliği planını hazırlamak için geldiğini ifade ederek, İstanbul'da turizm şirketi sahibiyim. İstanbul'dan Tunceli'ye gelerek sonbahar manzarasını ve Salördek'teki bu renk şölenini canlı görmek isteyen çok fazla talep vardı. Ben de bugün keşif yapmak ve nasıl bir gezi düzenleyebilirim diyerek buraya geldim. Manzara inanılmaz güzel ve yakın zamanda buraya büyük bir gezimiz olacak insanlar bu bölgeleri uzun süre göremedi şimdi bu güzellikler rahatlıkla geziliyor. Bu yüzden biz turizmciler, Tunceli'ye olan turist ilgisinden son derece mutluyuz diye konuştu.

Tunceli renk cümbüşünü görmek için tunceli'ye akın ettiler-1

Pülümür, Tunceli, turist, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 01:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte parayla alışveriş yapmak isteyen turistin foyasını, satıcının dikkati ortaya çıkardı
Son dakika: Adalet Bakanlığı, terörist Mazlum Kobani'nin iade talepnamesini Dışişleri Bakanlığı'na iletti Cumhuriyet Bayramı nedeniyle metro seferleri uzatıldı Saadet Partisi, ABD Başkanı Trump'a mektup gönderdi: Siz tarihi bile olmayan bir devletsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 14:18:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli renk cümbüşünü görmek için tunceli'ye akın ettiler-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]