Tunceli Savaş Uçakları, Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı
8 saat önce
Tunceli'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı.
Tunceli
'de kıstırılan teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800- 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK
ile MLKP'nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek operasyon başlatılmıştı.
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TUNCELİ,(DHA
)
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(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:36 Kaynak: DHA
Savaş Uçakları, Tunceli'de Teröristlerin Sıkıştırıldığı Mağarayı Bombaladı
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