Son Dakika Haberleri: Tunceli seçim kurulundan "mazbata" açıklaması

Tunceli seçim kurulundan "mazbata" açıklaması

31 dakika önce

TKP'li Maçoğlu'na mazbatası "güvenlik" gerekçesiyle bugün verilmedi.

Tunceli seçim kurulundan
TKP'li Maçoğlu'na mazbatası "güvenlik" gerekçesiyle bugün verilmedi. İlçe Seçim Kurulu mazbatanın yarın verileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:29 

Türkiye Komünist Partisi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi 23 Nisan'da Poz Verdiği Koltuğa, 32 Yıl Sonra Başkan Seçilerek Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.4.2019 15:00:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli seçim kurulundan "mazbata" açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]