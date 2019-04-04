Tunceli seçim kurulundan "mazbata" açıklaması
31 dakika önce
TKP'li Maçoğlu'na mazbatası "güvenlik" gerekçesiyle bugün verilmedi.
TKP'li Maçoğlu'na mazbatası "güvenlik" gerekçesiyle bugün verilmedi. İlçe Seçim Kurulu mazbatanın yarın verileceğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:29
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