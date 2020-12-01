Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü - Son Dakika

Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü
01.12.2020 21:21
- Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine çekildi, kentte sokaklar boş kaldı.
- Tunceli sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe büründü
TUNCELİ - Tunceli'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar evlerine çekildi, kentte sokaklar boş kaldı.
30 Kasım günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 1 Aralık 2020 tarihi itibariyle saat 21: 00'dan geçerli olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.Bugün başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Tuncelili vatandaşlar, saat 21: 00 olmadan evlerine çekilirken, şehrin en işler cadde ve sokakları boş kaldı.
Güvenlik güçlerinin denetim yaptığı kentte sokaklar boş kalınca şehir sessizliğe büründü.
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