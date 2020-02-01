Tunceli sokak köpeği, acıkınca uğradığı fırında karnını doyuruyor - Son Dakika

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Tunceli sokak köpeği, acıkınca uğradığı fırında karnını doyuruyor
6 saat önce
TUNCELİ Sokak köpeği, acıkınca uğradığı fırında karnını doyuruyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 06:49 Kaynak: DHA
TUNCELİ Sokak köpeği, acıkınca uğradığı fırında karnını doyuruyor
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