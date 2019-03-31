Son Dakika Haberleri: Tunceli Son

Tunceli Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 76Toplam Seçmen : 22.771Açılan Sandık : 52Açılan Sandık Oranı : % 68,42Kullanılan Oy : 12.375Geçerli Oy : 12.270Katılım Oranı : % 54,35PARTİADAYOY ORANIOY SAYISITKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,64.000HDPNURŞAT YEŞİL% 28,463.492CHPYUSUF KENAN AYDIN% 20,882.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 76
Toplam Seçmen : 22.771
Açılan Sandık : 52
Açılan Sandık Oranı : % 68,42
Kullanılan Oy : 12.375
Geçerli Oy : 12.270
Katılım Oranı : % 54,35


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,64.000
HDPNURŞAT YEŞİL% 28,463.492
CHPYUSUF KENAN AYDIN% 20,882.562
AK PARTİGÖKHAN ARASAN% 14,291.753
MHPMÜCELLA SALER% 3,23396
SAADET PARTİSİDURSUN GÖK% 0,1721
DSPMEHMET SİNAN AŞKIN% 0,1519
BTPGÜLSÜM KAVAK% 0,1417
VATAN PARTİSİALİ KAYA% 0,079
DİĞER% 0,011
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇEMİŞGEZEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN LEVENT YILDIZ% 54,111.230
MHPHAKAN GÖKALP% 38,67879
CHPALİ RIZA ÖZÇELİK% 6,51148
İYİ PARTİBEDRETTİN GÖÇER% 0,6214
SAADET PARTİSİOSMAN MELİH GÖZCÜ% 0,041
DİĞER% 0,041
HOZAT

Açılan Sandık Oranı : % 26,67
Katılım Oranı : % 84,32


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEYFİ GEYİK% 39,24363
AK PARTİSONGÜL ACAR% 34,7321
TKPYILMAZ CESUR% 14,38133
ŞAHİN AKMEŞEŞAHİN AKMEŞE% 6,5961
HDPNESİMİ ATAŞ% 2,5924
MHPZÜLEYHA FIRAT KUZU% 1,9518
BTPFEYZA GÜNER% 0,323
SAADET PARTİSİMUHAMMET FATİH YILDIZ% 0,222
MAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 88,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT BECERİKLİ% 60,1125
CHPİSMAİL TOPRAK% 20,1942
TKPDERYA ÖZ% 8,6518
İYİ PARTİAYDIN EGELİ% 6,2513
HDPALİ EKBER SARATLI% 4,8110
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 68,42
Katılım Oranı : % 78,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,64.000
HDPNURŞAT YEŞİL% 28,463.492
CHPYUSUF KENAN AYDIN% 20,882.562
AK PARTİGÖKHAN ARASAN% 14,291.753
MHPMÜCELLA SALER% 3,23396
SAADET PARTİSİDURSUN GÖK% 0,1721
DSPMEHMET SİNAN AŞKIN% 0,1519
BTPGÜLSÜM KAVAK% 0,1417
VATAN PARTİSİALİ KAYA% 0,079
DİĞER% 0,011
NAZIMİYE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


PERTEK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


PÜLÜMÜR

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 72,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜSLÜM TOSUN% 51,62302
AK PARTİŞEVKET TANIK% 33,85198
TKPBİRGÜL ÇİÇEK ATEŞ% 11,7969
VATAN PARTİSİAHMET YAMAN% 0,855
MHPREFİYE DANIŞ ERDEM% 0,855
HDPGÜROL YILMAZ% 0,513
BTPÇİĞDEM KILINÇ% 0,342
SAADET PARTİSİBARIŞ ÖZGÜN% 0,171

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Türkiye Komünist Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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