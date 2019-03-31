Son Dakika Haberleri: Tunceli Son

Tunceli Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 76Toplam Seçmen : 22.771Açılan Sandık : 55Açılan Sandık Oranı : % 72,37Kullanılan Oy : 13.098Geçerli Oy : 12.992Katılım Oranı : % 78,65PARTİADAYOY ORANIOY SAYISITKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,654.242HDPNURŞAT YEŞİL% 28,553.709CHPYUSUF KENAN AYDIN% 20,852.

Tunceli Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 76
Toplam Seçmen : 22.771
Açılan Sandık : 55
Açılan Sandık Oranı : % 72,37
Kullanılan Oy : 13.098
Geçerli Oy : 12.992
Katılım Oranı : % 78,65


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,654.242
HDPNURŞAT YEŞİL% 28,553.709
CHPYUSUF KENAN AYDIN% 20,852.709
AK PARTİGÖKHAN ARASAN% 14,191.843
MHPMÜCELLA SALER% 3,21417
SAADET PARTİSİDURSUN GÖK% 0,1823
BTPGÜLSÜM KAVAK% 0,1519
DSPMEHMET SİNAN AŞKIN% 0,1519
VATAN PARTİSİALİ KAYA% 0,0810
DİĞER% 0,011
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇEMİŞGEZEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN LEVENT YILDIZ% 54,111.230
MHPHAKAN GÖKALP% 38,67879
CHPALİ RIZA ÖZÇELİK% 6,51148
İYİ PARTİBEDRETTİN GÖÇER% 0,6214
SAADET PARTİSİOSMAN MELİH GÖZCÜ% 0,041
DİĞER% 0,041
HOZAT

Açılan Sandık Oranı : % 26,67
Katılım Oranı : % 84,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEYFİ GEYİK% 39,33363
AK PARTİSONGÜL ACAR% 34,78321
TKPYILMAZ CESUR% 14,41133
ŞAHİN AKMEŞEŞAHİN AKMEŞE% 6,6161
HDPNESİMİ ATAŞ% 2,624
MHPZÜLEYHA FIRAT KUZU% 1,7316
BTPFEYZA GÜNER% 0,333
SAADET PARTİSİMUHAMMET FATİH YILDIZ% 0,222
MAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 16,67
Katılım Oranı : % 88,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT BECERİKLİ% 60,1125
CHPİSMAİL TOPRAK% 20,1942
TKPDERYA ÖZ% 8,6518
İYİ PARTİAYDIN EGELİ% 6,2513
HDPALİ EKBER SARATLI% 4,8110
NAZIMİYE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


PERTEK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


PÜLÜMÜR

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 72,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜSLÜM TOSUN% 51,62302
AK PARTİŞEVKET TANIK% 33,85198
TKPBİRGÜL ÇİÇEK ATEŞ% 11,7969
VATAN PARTİSİAHMET YAMAN% 0,855
MHPREFİYE DANIŞ ERDEM% 0,855
HDPGÜROL YILMAZ% 0,513
BTPÇİĞDEM KILINÇ% 0,342
SAADET PARTİSİBARIŞ ÖZGÜN% 0,171

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 21:10:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]