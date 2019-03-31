Tunceli Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 76Toplam Seçmen : 22.771Açılan Sandık : 55Açılan Sandık Oranı : % 72,37Kullanılan Oy : 13.098Geçerli Oy : 12.992Katılım Oranı : % 78,65PARTİADAYOY ORANIOY SAYISITKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,654.242HDPNURŞAT YEŞİL% 28,553.709CHPYUSUF KENAN AYDIN% 20,852.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|76
|Toplam Seçmen
| :
|22.771
|Açılan Sandık
| :
|55
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 72,37
|Kullanılan Oy
| :
|13.098
|Geçerli Oy
| :
|12.992
|Katılım Oranı
| :
|% 78,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|TKP
|FATİH MEHMET MAÇOĞLU
|% 32,65
|4.242
|HDP
|NURŞAT YEŞİL
|% 28,55
|3.709
|CHP
|YUSUF KENAN AYDIN
|% 20,85
|2.709
|AK PARTİ
|GÖKHAN ARASAN
|% 14,19
|1.843
|MHP
|MÜCELLA SALER
|% 3,21
|417
|SAADET PARTİSİ
|DURSUN GÖK
|% 0,18
|23
|BTP
|GÜLSÜM KAVAK
|% 0,15
|19
|DSP
|MEHMET SİNAN AŞKIN
|% 0,15
|19
|VATAN PARTİSİ
|ALİ KAYA
|% 0,08
|10
|DİĞER
|% 0,01
|1
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇEMİŞGEZEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|METİN LEVENT YILDIZ
|% 54,11
|1.230
|MHP
|HAKAN GÖKALP
|% 38,67
|879
|CHP
|ALİ RIZA ÖZÇELİK
|% 6,51
|148
|İYİ PARTİ
|BEDRETTİN GÖÇER
|% 0,62
|14
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN MELİH GÖZCÜ
|% 0,04
|1
|DİĞER
|% 0,04
|1
HOZAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 26,67
|Katılım Oranı
| :
|% 84,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEYFİ GEYİK
|% 39,33
|363
|AK PARTİ
|SONGÜL ACAR
|% 34,78
|321
|TKP
|YILMAZ CESUR
|% 14,41
|133
|ŞAHİN AKMEŞE
|ŞAHİN AKMEŞE
|% 6,61
|61
|HDP
|NESİMİ ATAŞ
|% 2,6
|24
|MHP
|ZÜLEYHA FIRAT KUZU
|% 1,73
|16
|BTP
|FEYZA GÜNER
|% 0,33
|3
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMET FATİH YILDIZ
|% 0,22
|2
MAZGİRT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 16,67
|Katılım Oranı
| :
|% 88,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT BECERİKLİ
|% 60,1
|125
|CHP
|İSMAİL TOPRAK
|% 20,19
|42
|TKP
|DERYA ÖZ
|% 8,65
|18
|İYİ PARTİ
|AYDIN EGELİ
|% 6,25
|13
|HDP
|ALİ EKBER SARATLI
|% 4,81
|10
NAZIMİYE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
OVACIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
PERTEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
PÜLÜMÜR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 60
|Katılım Oranı
| :
|% 72,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|% 51,62
|302
|AK PARTİ
|ŞEVKET TANIK
|% 33,85
|198
|TKP
|BİRGÜL ÇİÇEK ATEŞ
|% 11,79
|69
|VATAN PARTİSİ
|AHMET YAMAN
|% 0,85
|5
|MHP
|REFİYE DANIŞ ERDEM
|% 0,85
|5
|HDP
|GÜROL YILMAZ
|% 0,51
|3
|BTP
|ÇİĞDEM KILINÇ
|% 0,34
|2
|SAADET PARTİSİ
|BARIŞ ÖZGÜN
|% 0,17
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:20 Kaynak: AA
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