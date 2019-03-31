Tunceli Son
51 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 76Toplam Seçmen : 22.771Açılan Sandık : 58Açılan Sandık Oranı : % 76,32Kullanılan Oy : 13.737Geçerli Oy : 13.630Katılım Oranı : % 78,55PARTİADAYOY ORANIOY SAYISITKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,744.463HDPNURŞAT YEŞİL% 28,383.868CHPYUSUF KENAN AYDIN% 20,912.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|76
|Toplam Seçmen
| :
|22.771
|Açılan Sandık
| :
|58
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 76,32
|Kullanılan Oy
| :
|13.737
|Geçerli Oy
| :
|13.630
|Katılım Oranı
| :
|% 78,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|TKP
|FATİH MEHMET MAÇOĞLU
|% 32,74
|4.463
|HDP
|NURŞAT YEŞİL
|% 28,38
|3.868
|CHP
|YUSUF KENAN AYDIN
|% 20,91
|2.850
|AK PARTİ
|GÖKHAN ARASAN
|% 14,31
|1.950
|MHP
|MÜCELLA SALER
|% 3,1
|423
|SAADET PARTİSİ
|DURSUN GÖK
|% 0,18
|24
|BTP
|GÜLSÜM KAVAK
|% 0,16
|22
|DSP
|MEHMET SİNAN AŞKIN
|% 0,14
|19
|VATAN PARTİSİ
|ALİ KAYA
|% 0,07
|10
|DİĞER
|% 0,01
|1
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇEMİŞGEZEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|METİN LEVENT YILDIZ
|% 54,11
|1.230
|MHP
|HAKAN GÖKALP
|% 38,67
|879
|CHP
|ALİ RIZA ÖZÇELİK
|% 6,51
|148
|İYİ PARTİ
|BEDRETTİN GÖÇER
|% 0,62
|14
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN MELİH GÖZCÜ
|% 0,04
|1
|DİĞER
|% 0,04
|1
HOZAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 82,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEYFİ GEYİK
|% 40,09
|429
|AK PARTİ
|SONGÜL ACAR
|% 31,4
|336
|TKP
|YILMAZ CESUR
|% 16,82
|180
|ŞAHİN AKMEŞE
|ŞAHİN AKMEŞE
|% 6,92
|74
|HDP
|NESİMİ ATAŞ
|% 2,62
|28
|MHP
|ZÜLEYHA FIRAT KUZU
|% 1,59
|17
|BTP
|FEYZA GÜNER
|% 0,37
|4
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMET FATİH YILDIZ
|% 0,19
|2
MAZGİRT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 85,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT BECERİKLİ
|% 41,36
|177
|CHP
|İSMAİL TOPRAK
|% 25,7
|110
|TKP
|DERYA ÖZ
|% 16,36
|70
|HDP
|ALİ EKBER SARATLI
|% 9,81
|42
|İYİ PARTİ
|AYDIN EGELİ
|% 6,31
|27
|BTP
|MUSTAFA MUTLUAY
|% 0,47
|2
NAZIMİYE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
OVACIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
PERTEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 10
|Katılım Oranı
| :
|% 86,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RUHAN ALAN
|% 67,65
|320
|AK PARTİ
|RECAİ VURAL
|% 30,87
|146
|BTP
|EBRU AYDIN
|% 1,48
|7
PÜLÜMÜR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 60
|Katılım Oranı
| :
|% 72,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|% 51,62
|302
|AK PARTİ
|ŞEVKET TANIK
|% 33,85
|198
|TKP
|BİRGÜL ÇİÇEK ATEŞ
|% 11,79
|69
|VATAN PARTİSİ
|AHMET YAMAN
|% 0,85
|5
|MHP
|REFİYE DANIŞ ERDEM
|% 0,85
|5
|HDP
|GÜROL YILMAZ
|% 0,51
|3
|BTP
|ÇİĞDEM KILINÇ
|% 0,34
|2
|SAADET PARTİSİ
|BARIŞ ÖZGÜN
|% 0,17
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA
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