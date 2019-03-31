Son Dakika Haberleri: Tunceli Son

Tunceli Son

51 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 76Toplam Seçmen : 22.771Açılan Sandık : 58Açılan Sandık Oranı : % 76,32Kullanılan Oy : 13.737Geçerli Oy : 13.630Katılım Oranı : % 78,55PARTİADAYOY ORANIOY SAYISITKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,744.463HDPNURŞAT YEŞİL% 28,383.868CHPYUSUF KENAN AYDIN% 20,912.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 76
Toplam Seçmen : 22.771
Açılan Sandık : 58
Açılan Sandık Oranı : % 76,32
Kullanılan Oy : 13.737
Geçerli Oy : 13.630
Katılım Oranı : % 78,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,744.463
HDPNURŞAT YEŞİL% 28,383.868
CHPYUSUF KENAN AYDIN% 20,912.850
AK PARTİGÖKHAN ARASAN% 14,311.950
MHPMÜCELLA SALER% 3,1423
SAADET PARTİSİDURSUN GÖK% 0,1824
BTPGÜLSÜM KAVAK% 0,1622
DSPMEHMET SİNAN AŞKIN% 0,1419
VATAN PARTİSİALİ KAYA% 0,0710
DİĞER% 0,011
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇEMİŞGEZEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN LEVENT YILDIZ% 54,111.230
MHPHAKAN GÖKALP% 38,67879
CHPALİ RIZA ÖZÇELİK% 6,51148
İYİ PARTİBEDRETTİN GÖÇER% 0,6214
SAADET PARTİSİOSMAN MELİH GÖZCÜ% 0,041
DİĞER% 0,041
HOZAT

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 82,45


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEYFİ GEYİK% 40,09429
AK PARTİSONGÜL ACAR% 31,4336
TKPYILMAZ CESUR% 16,82180
ŞAHİN AKMEŞEŞAHİN AKMEŞE% 6,9274
HDPNESİMİ ATAŞ% 2,6228
MHPZÜLEYHA FIRAT KUZU% 1,5917
BTPFEYZA GÜNER% 0,374
SAADET PARTİSİMUHAMMET FATİH YILDIZ% 0,192
MAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 85,19


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT BECERİKLİ% 41,36177
CHPİSMAİL TOPRAK% 25,7110
TKPDERYA ÖZ% 16,3670
HDPALİ EKBER SARATLI% 9,8142
İYİ PARTİAYDIN EGELİ% 6,3127
BTPMUSTAFA MUTLUAY% 0,472
NAZIMİYE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


PERTEK

Açılan Sandık Oranı : % 10
Katılım Oranı : % 86,01


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRUHAN ALAN% 67,65320
AK PARTİRECAİ VURAL% 30,87146
BTPEBRU AYDIN% 1,487
PÜLÜMÜR

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 72,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜSLÜM TOSUN% 51,62302
AK PARTİŞEVKET TANIK% 33,85198
TKPBİRGÜL ÇİÇEK ATEŞ% 11,7969
VATAN PARTİSİAHMET YAMAN% 0,855
MHPREFİYE DANIŞ ERDEM% 0,855
HDPGÜROL YILMAZ% 0,513
BTPÇİĞDEM KILINÇ% 0,342
SAADET PARTİSİBARIŞ ÖZGÜN% 0,171

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Türkiye Komünist Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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