Tunceli Son
2 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 76Toplam Seçmen : 22.771Açılan Sandık : 59Açılan Sandık Oranı : % 77,63Kullanılan Oy : 13.960Geçerli Oy : 13.853Katılım Oranı : % 78,56PARTİADAYOY ORANIOY SAYISITKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,774.539HDPNURŞAT YEŞİL% 28,333.924CHPYUSUF KENAN AYDIN% 21,082.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|76
|Toplam Seçmen
| :
|22.771
|Açılan Sandık
| :
|59
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 77,63
|Kullanılan Oy
| :
|13.960
|Geçerli Oy
| :
|13.853
|Katılım Oranı
| :
|% 78,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|TKP
|FATİH MEHMET MAÇOĞLU
|% 32,77
|4.539
|HDP
|NURŞAT YEŞİL
|% 28,33
|3.924
|CHP
|YUSUF KENAN AYDIN
|% 21,08
|2.920
|AK PARTİ
|GÖKHAN ARASAN
|% 14,2
|1.967
|MHP
|MÜCELLA SALER
|% 3,05
|423
|SAADET PARTİSİ
|DURSUN GÖK
|% 0,17
|24
|BTP
|GÜLSÜM KAVAK
|% 0,16
|22
|DSP
|MEHMET SİNAN AŞKIN
|% 0,15
|21
|VATAN PARTİSİ
|ALİ KAYA
|% 0,09
|12
|DİĞER
|% 0,01
|1
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇEMİŞGEZEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 85,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|METİN LEVENT YILDIZ
|% 54,11
|1.230
|MHP
|HAKAN GÖKALP
|% 38,67
|879
|CHP
|ALİ RIZA ÖZÇELİK
|% 6,51
|148
|İYİ PARTİ
|BEDRETTİN GÖÇER
|% 0,62
|14
|SAADET PARTİSİ
|OSMAN MELİH GÖZCÜ
|% 0,04
|1
|DİĞER
|% 0,04
|1
HOZAT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 46,67
|Katılım Oranı
| :
|% 78,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEYFİ GEYİK
|% 41,51
|628
|AK PARTİ
|SONGÜL ACAR
|% 28,62
|433
|TKP
|YILMAZ CESUR
|% 17,65
|267
|ŞAHİN AKMEŞE
|ŞAHİN AKMEŞE
|% 7,47
|113
|HDP
|NESİMİ ATAŞ
|% 2,51
|38
|MHP
|ZÜLEYHA FIRAT KUZU
|% 1,72
|26
|BTP
|FEYZA GÜNER
|% 0,33
|5
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMET FATİH YILDIZ
|% 0,2
|3
MAZGİRT
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 50
|Katılım Oranı
| :
|% 81,56
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MURAT BECERİKLİ
|% 34,87
|219
|CHP
|İSMAİL TOPRAK
|% 28,5
|179
|TKP
|DERYA ÖZ
|% 20,7
|130
|HDP
|ALİ EKBER SARATLI
|% 10,51
|66
|İYİ PARTİ
|AYDIN EGELİ
|% 5,1
|32
|BTP
|MUSTAFA MUTLUAY
|% 0,32
|2
NAZIMİYE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
OVACIK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 23,81
|Katılım Oranı
| :
|% 71,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|TKP
|HAYATİ GÜNGÖREN
|% 35,36
|396
|CHP
|MUSTAFA SARIGÜL
|% 34,91
|391
|AK PARTİ
|TURHAN KILINÇ
|% 18,21
|204
|HDP
|SERPİL ARGIN
|% 10,98
|123
|MHP
|HALUK SUPHİ GÜLKAYA
|% 0,45
|5
|BTP
|ZÜLFİYE KÜRŞAT
|% 0,09
|1
PERTEK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 25
|Katılım Oranı
| :
|% 85,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RUHAN ALAN
|% 63,75
|751
|AK PARTİ
|RECAİ VURAL
|% 34,97
|412
|BTP
|EBRU AYDIN
|% 1,02
|12
|DİĞER
|% 0,17
|2
|SAADET PARTİSİ
|AHMET CAN YÜCETÜRK
|% 0,08
|1
PÜLÜMÜR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 60
|Katılım Oranı
| :
|% 72,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MÜSLÜM TOSUN
|% 51,62
|302
|AK PARTİ
|ŞEVKET TANIK
|% 33,85
|198
|TKP
|BİRGÜL ÇİÇEK ATEŞ
|% 11,79
|69
|VATAN PARTİSİ
|AHMET YAMAN
|% 0,85
|5
|MHP
|REFİYE DANIŞ ERDEM
|% 0,85
|5
|HDP
|GÜROL YILMAZ
|% 0,51
|3
|BTP
|ÇİĞDEM KILINÇ
|% 0,34
|2
|SAADET PARTİSİ
|BARIŞ ÖZGÜN
|% 0,17
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA
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