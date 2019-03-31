Son Dakika Haberleri: Tunceli Son

Tunceli Son

2 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 76Toplam Seçmen : 22.771Açılan Sandık : 59Açılan Sandık Oranı : % 77,63Kullanılan Oy : 13.960Geçerli Oy : 13.853Katılım Oranı : % 78,56PARTİADAYOY ORANIOY SAYISITKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,774.539HDPNURŞAT YEŞİL% 28,333.924CHPYUSUF KENAN AYDIN% 21,082.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 76
Toplam Seçmen : 22.771
Açılan Sandık : 59
Açılan Sandık Oranı : % 77,63
Kullanılan Oy : 13.960
Geçerli Oy : 13.853
Katılım Oranı : % 78,56


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TKPFATİH MEHMET MAÇOĞLU% 32,774.539
HDPNURŞAT YEŞİL% 28,333.924
CHPYUSUF KENAN AYDIN% 21,082.920
AK PARTİGÖKHAN ARASAN% 14,21.967
MHPMÜCELLA SALER% 3,05423
SAADET PARTİSİDURSUN GÖK% 0,1724
BTPGÜLSÜM KAVAK% 0,1622
DSPMEHMET SİNAN AŞKIN% 0,1521
VATAN PARTİSİALİ KAYA% 0,0912
DİĞER% 0,011
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇEMİŞGEZEK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,51


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMETİN LEVENT YILDIZ% 54,111.230
MHPHAKAN GÖKALP% 38,67879
CHPALİ RIZA ÖZÇELİK% 6,51148
İYİ PARTİBEDRETTİN GÖÇER% 0,6214
SAADET PARTİSİOSMAN MELİH GÖZCÜ% 0,041
DİĞER% 0,041
HOZAT

Açılan Sandık Oranı : % 46,67
Katılım Oranı : % 78,63


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEYFİ GEYİK% 41,51628
AK PARTİSONGÜL ACAR% 28,62433
TKPYILMAZ CESUR% 17,65267
ŞAHİN AKMEŞEŞAHİN AKMEŞE% 7,47113
HDPNESİMİ ATAŞ% 2,5138
MHPZÜLEYHA FIRAT KUZU% 1,7226
BTPFEYZA GÜNER% 0,335
SAADET PARTİSİMUHAMMET FATİH YILDIZ% 0,23
MAZGİRT

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 81,56


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMURAT BECERİKLİ% 34,87219
CHPİSMAİL TOPRAK% 28,5179
TKPDERYA ÖZ% 20,7130
HDPALİ EKBER SARATLI% 10,5166
İYİ PARTİAYDIN EGELİ% 5,132
BTPMUSTAFA MUTLUAY% 0,322
NAZIMİYE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


OVACIK

Açılan Sandık Oranı : % 23,81
Katılım Oranı : % 71,79


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
TKPHAYATİ GÜNGÖREN% 35,36396
CHPMUSTAFA SARIGÜL% 34,91391
AK PARTİTURHAN KILINÇ% 18,21204
HDPSERPİL ARGIN% 10,98123
MHPHALUK SUPHİ GÜLKAYA% 0,455
BTPZÜLFİYE KÜRŞAT% 0,091
PERTEK

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 85,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRUHAN ALAN% 63,75751
AK PARTİRECAİ VURAL% 34,97412
BTPEBRU AYDIN% 1,0212
DİĞER% 0,172
SAADET PARTİSİAHMET CAN YÜCETÜRK% 0,081
PÜLÜMÜR

Açılan Sandık Oranı : % 60
Katılım Oranı : % 72,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMÜSLÜM TOSUN% 51,62302
AK PARTİŞEVKET TANIK% 33,85198
TKPBİRGÜL ÇİÇEK ATEŞ% 11,7969
VATAN PARTİSİAHMET YAMAN% 0,855
MHPREFİYE DANIŞ ERDEM% 0,855
HDPGÜROL YILMAZ% 0,513
BTPÇİĞDEM KILINÇ% 0,342
SAADET PARTİSİBARIŞ ÖZGÜN% 0,171

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA

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