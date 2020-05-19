Tunceli tek yürek oldu, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika

Tunceli tek yürek oldu, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu

Tunceli tek yürek oldu, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu Tunceli'de Vali Tuncay Sonel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu kentin sokaklarına taşıyarak vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okudu.

Tunceli tek yürek oldu, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu TUNCELİ - Tunceli'de Vali Tuncay Sonel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu kentin sokaklarına taşıyarak vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı okudu. Tunceli'de y korona virüs tedbirleri kapsamında alanlarda kutlanamayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, üstü açık tur otobüsüyle marş ve şarkılar eşliğinde şehir turu atılarak kutlandı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde sokaklarda bulunan ve balkonlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu. Vali Tuncay Sonel ise üstü açık tur otobüsüyle sokakları gezerek vatandaşların İstiklal Marşı coşkusuna ortak oldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu

Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı

Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu

Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam!

Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su

Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz

Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi

Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu

Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı

Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi

Survivor'da adaların bu hafta birleşeceğini söyleyen Acun Ilıcalı: Yeni bir dönem başlıyor

Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu

Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın