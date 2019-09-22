- Tunceli teröristlere mezar oldu, kaçmaya çalışanlarda yakalandı

Tunceli'de son 2,5 yıldır devam eden başarılı operasyonla sonrasında 600 olan terörist sayısı 50'lere kadar düştü

Son 2,5 yılda 272 terörist etkisiz hale getirilirken, korkup kaçak 12 terörist ise gittikleri illerde ya ölü yada sağ olarak ele geçti

Tunceli'de terör örgütü PKK'nın dirsek temasında olduğu MKP/HKO ve MLKP tamamen bitirildi, TİKKO'dan da 10-12 teröristin kaldığının değerlendirildiği öğrenildi

TUNCELİ - Tunceli'de son 2,5 yıl içerisinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla 272 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede süren operasyonlar nedeniyle korkup kaçmaya çalışan 12 terörist ise istihbarat desteğiyle kaçtıkları illerde ya sağ yada ölü olarak ele geçirildi. Timlerin başarılı operasyonları sonucu bölgede 50 civarında teröristin kaldığı, MKP/HKO ve MLKP'nin tamamen kırsalda bitirildiği, TİKKO'nunda bitmek üzere olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı ve Valilik koordinesinde Tunceli'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar bölgede aralıksız devam ediyor. Bölgede devam eden operasyonlar kapsamında bu yılın ilk 8 ayında 41 terörist ölü olarak ele geçirildi. Operasyonlara Polis Özel Harekat, Silahlı ve silahsız İnsansız Hava Araçlarının da destek vermesiyle teröristlerde başlayan her an etkisiz hale getirilme korkusu kaçışlara da neden oldu. İstihbarat ve İHA desteğiyle sürekli jandarmanın bölgede operasyon halinde olması nedeniyle ölüm korkusu yaşayan 12 terörist ise kaçtıkları illerde ya sağ yada ölü olarak ele geçti.

Terörist sayısı 600'den 50'ye düştü

Alınan bilgiye göre, 3 yıl öncesine kadar Tunceli'de terör örgütleri PKK, MLKP, TKP, DHKP-C ve TİKKO'lu 600'den fazla teröristtin bölgede bulunduğu ancak yapılan başarılı operasyonlar sonrasında bu rakamın 50'ler civarına kadar düştüğünnün değerlendirildiği öğrenildi.

20017-2018 yıllarında düzenlenen operasyonlarda Tunceli'de 3'ü kırmızı, 5'si turuncu,1'i mavi, 1'i yeşil 17'side gri listede yer alan 27'si başına 22 milyon 600 bin TL ödül konulan 200 terörist ölü, 31 terörist ise sağ ele geçirilmişti

2019 yılında da taarruz hareketine devam eden güvenlik güçleri, yapılan operasyonlar da aralarında 1,5 milyon ödüllü 2 sözde örgüt sorumlusunun da olduğu 41 terörist etkisiz hale getirdi. 12 terörist ise kaçtıkları şehirde yapılan başarılı operasyonlarla ya sağ yakalandı yada ölü olarak gele geçirildi.

Kaçtılar, kaçtıkları yerde etkisiz hale getirildiler

Tunceli'nün huzur kenti haline gelmesinden büyük mücadeleleri olan güvenlik güçleri,istihbarat ve hava desteği korkusundan bazı teröristler başka şehirlere kaçtı. Timlerin takibi ve istihbaratın desteğiyle kaçan teröristlerden 3'ü Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında ölü olarak ele geçirildi. Yine Tunceli'den Elazığ üzerinden Malatya'ya doğru kaçan 3 TİKKOL'lu terörist Arapgir ilçesinde yakalandı. Tunceli'den 3 MLKP'li terörist ise İstanbul'a kaçtı. 3 teröristte düzenlenen operasyonla ele geçirilirmesiyle, kentte MLKP'li terörist tamamen sıfırlandı. Yine kaçan teröristlerden 2'si Giresun'da, 1'i ise Aydın'da gözaltın alındı.

Öteyandan Tunceli'den kaçıp Giresun'da öldürülen teröristin 600 bin TL ödüllü Turuncu listede aranan Sözde Munzur Cephe Sorumlusu Fikri kod adlı Ahmet Boyraz, İstanbul'da yakalanan terör örgütü MLKP'li teröristler Eylül kod adlı Songül Dilek ile Berfu kod adlı Güneş Akan ile PKK'lı terörist Aras Faraşin Kod adlı Aras Aslan'ın 300 bin TL ödüllü gri listede arandığı öğrenildi.

Tunceli'de, MKP/HKO ve MLKP bitti, TİKKO bitmek üzere

Terör örgütü PKK ile birlikte hareket eden bir çok örgütün yer aldığı Tunceli'de, MKP/HKO ve MLKP tamamen bitirildi. Terör örgütü TİKKO'dan ise kırsalda 10-12 civarında teröristin kaldığı ve etkisiz hale getirilmeleri için operasyonların aralıksız sürdüğü öğrenildi. Terör örgütü PKK'dan ise kırsalda 40 civarında teröristin bulunduğu, bunların heran etkisiz hale getirilme korkusu nedeniyle saklandıkları bölgelerden çıkamadıklarının değerlendirildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.