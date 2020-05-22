Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası'ndan 600 aileye gıda yardımı - Son Dakika

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) katkısıyla ihtiyaç sahibi 600 aileye gıda yardımında bulundu.

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Açıkgöz, yaptığı açıklamada, her yıl düzenli olarak TOBB'nin destekleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ettiklerini belirtti.

Bu yıl yapılan yardımlarda ilçeler ve köylere ağırlık verdiklerini belirten Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Birliğimiz tarafından her yıl düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda, öğrencilere ise eğitim yardımında bulunulmaktadır. Bu yıl özellikle pandemi nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerimizin sayısında artış oldu. Bizlerde birliğimizin de katkılarıyla imkanlarımız doğrultusunda bu zor zamanlarda ailelerimizle dayanışma adına gıda yardımında bulunduk. İlçe ve köylerdeki vatandaşlarımıza gıda paketlerimiz meclis üyelerimiz tarafından bizzat teslim edildi."

İl merkezindeki yardımların ise geçici işlerde çalışan işçiler, ihtiyaç sahibi olduğu bilinen aileler ile odaya yardım başvurusunda bulunan vatandaşlara oda personeli tarafından gıda paketlerinin adreslere teslim edildiğini aktaran Açıkgöz, "Özellikle bu zor zamanlarda ihtiyaç sahibi ailelerimize küçük de olsa bir katkı sunma imkanı sağlayan TOBB ailesine ve her konuda olduğu gibi bu tür sosyal projelere de katkılarını esirgemeyen Başkanınız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu, meclisi ve vatandaşlarımız adına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.