Tunceli Tkp'li Maçoğlu Tunceli'yi Üretimde Türkiye'de Model Yapacağız

Tunceli Belediye Başkanlığı'nı kesin olmayan sonuçlara göre kazanan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli'yi organik tarım üretiminde Türkiye'de model haline getireceklerini söyledi.

Tunceli'nin yeni Belediye Başkanı eski Ovacık Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu Ovacık'ta uyguladıkları organik üretim modelini Tunceli'de daha da büyüterek devam ettireceklerini belirtti. Maçoğlu, ayrıca Belediye Başkanlığı görevine başladığı andan itibaren makam aracı kullanmayıp, şahsi şahsi aracını kullanacağını söyledi. Makam aracının kapısının da her zaman açık kalacağını kaydeden Maçoğlu, şunları söyledi



Ovacık Belediye Başkanı olduğumum dönemde orada başlattığımız organik tarım programını Tunceli merkez'de daha da büyüterek devam ettireceğiz. Güçlü bir üretim modeli geliştireceğiz. Zaten benim Tunceli'de aday olmamın sebebi de budur. Bu modele ilçede başladık oradaki imkan ve şartlar kısıtlıydı ama ilde imkanlar daha fazla. Burada daha güçlü daha büyük bir çalışma yapacağız. Doğal üretim alanlarını geliştirip ekolojik ve organik tarım üretimini kesinlikle arttıracağız. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim bu şehir artık Türkiye'de doğal üretim alanı olarak anılmaya başlanacaktır. Tunceli doğası doğal ve organik tarım için Türkiye'nin en elverişli doğasına sahiptir. Bitki florası çok geniş. Ayrıca Turizmin gelişmesi içinde birçok projemiz olacaktır. Türkiye'nin en güzel vadileri dağları ovaları bizim buralar buraları turizme açmak için önemli projeler hazırlayacağız. Biz Tunceli'yi turizm ve organik tarım üretiminde bir marka haline, bir model haline getireceğiz. Bizim Tunceli'de yapacağımız organik tarım üretim çalışmalarının Türkiye'ye çok büyük katkıları olacaktır. Tunceli bu üretim politikasıyla örnek olduğu anda Türkiye'nin başka bölgelerinde de bu üretim şekli örnek alınacak ve daha da yaygınlaşacaktır bu durum Türkiye'de yeni bir dönem açacaktır Biz Ovacık'ta organik tarımı geliştirdik ve örnek olduk. Türkiye'de birçok ilde vatandaş bizi arayarak yardım istedi ve bu yönlü çalışmalar yapacakları belirttiler. Köylünün daha kolay şartlarda organik tarım yapabilmesi için tarım makineleri ve araçları alacağız ve köylünün hizmetine vereceğiz. Köylüye üretim desteği vereceğiz. Tohum desteği vereceğiz mazot desteği vereceğiz. Yani biz belediye olarak vatandaşa her türlü desteği vererek üretimi arttırmasını sağlayacağız ve belli bir dönem sonra köylü artık kendisi üreterek pazarlayacaktır ürününü.



'OVACIK'TA ORGANİK TARIM ÜRETİMİNİ BAŞARDIK, ŞİMDİ TUNCELİ'DE BAŞARACAĞIZ'



Türkiye'nin organik tarıma ihtiyacı olduğunu ve üretimle bu ihtiyaca katkı sunmak istediklerini anlatan Maçoğlu, Organik tarım artık Türkiye'nin en önemli ihtiyacı haline geldi. Bütün dünyada organik tarım ihtiyaç haline geldi. Yakın zamana kadar Türkiye dünyanın tahıl ambarıydı ama bugün tarım alanında çok geri düştü. Türkiye bir tarım ülkesi ama birçok tarım ürününü ortak dışarıda alıyor. Biz Ovacık'ta organik tarım üretimini başardık, şimdi Tunceli'de başaracağız. Örnek olacağız. Bunun bütün Türkiye'ye yayılması içinde çabamız olacak. Tunceli merkezde daha çok çeşit tarım ürünü üretimi için çabamız ve çalışmalarımız olacak. Tunceli il merkezi ve 7 ilçesinde her ilçeyi ayrı ayrı değerlendirerek o ilçede yetişen ürünü geliştirip üretimini arttıracağız. Bu modeli ilk göreve geldiğimizde uygulayacağız. Örneğin Pertek ve Çemişgezek ilçesinde Türkiye'nin en güzel dutları yetişiyor, organik pekmez üretimi, Mazgirt ilçemizde armut ve mercimek, Pülümür ilçemizde tuz, Pülümür ve Ovacık ilçelerimizin organik balı, il genelinde yetiştirdiğimiz nohut ve fasulye. Yani her ilçede farklı bir ürün olacak ve tarım alanında çok güçlü bir il haline geleceğiz. Vatandaşlar ile sürekli toplantılarımız olacak, STK'lar ile hep görüşme halinde olacağız. Hiç kimse ile sorunumuz, sıkıntımız yok. Hep birlikte karar vereceğiz. Hep birlikte başaracağız. Kimseyi dışlamak ya da ötekileştirmek hiç bir zaman olmayacak şeklinde konuştu.



Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli'yi turizm alanında da bir marka şehir durumuna geleceğini kaydederek, Turizm bizim en büyük önceliklerimizden biri. İlimizin turizm potansiyeli çok yüksek. Özelikle son bir yıl içinde Ovacık ilçesine inanılmaz turist akını oldu ama hazırlıklı değildik. Altyapı sorunlarımız oldu. Şimdi önce alt yapı sorununa çözüm, barınma alanları oluşturacağız ve turizm için büyük çalışmalarımız olacak. Turizm alanında hizmet verecek tesis açacak, herkesin yanında olacağız. Tunceli'ye gelen herkes bu doğal güzellikleri görüp, buraya yeni turistleri yönlendirecek ve burası turizm alanında da model şehir haline gelecektir dedi.

