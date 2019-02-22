Tunceli Tso'dan Başkan Hisarcıklıoğlu'na Ziyaret
2 saat önce
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (Tunceli TSO) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.
Tunceli
Ticaret ve Sanayi Odası (Tunceli TSO) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.
Tunceli TSO Başkanı Zeynel Açıkgöz ve yönetim kurulu üyeleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Kentin ekonomik ve sosyal sorunlarının görüşüldüğü ziyarette, ilde hayata geçirilmesi planlanan turizm, tarım ve hayvancılık projelerinin de görüşüldüğü belirtildi
Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden bir önceki oda başkanı Yusuf Cengiz
döneminde yapımına başlanan ve hazırlanan protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'ne devredilen TOBB Tunceli Yusuf Cengiz Kız Yurdu'na ilişkin görüşmelerin de yapıldığı toplantıda, yurdun iç teşrifat çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışının gerçekleştirilmesi yönünde karar alındı.
Başkan Hisarcıklıoğlu, TOBB Tunceli Yusuf Cengiz Kız Yurdu'nun çalışmalarını da yakından takip edeceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu'na Munzur Çayı
'nın bulunduğu bir tablo hediye edildi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:06 Kaynak: İHA
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