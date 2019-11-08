Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İl Kültür Müdürlüğünün organize ettiği "Tunceli Turizm Çalıştayı" başladı.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çalıştayın kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tunceli'nin turizm potansiyelinin yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıktığını ifade eden Sonel, şöyle konuştu:

"Artık Tunceli birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli değil. Kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlara imza atmasıyla artık Tunceli huzur şehri haline geldi. Tunceli bir kültür, turizm ve tatil şehri. Tunceli'ye bir kaç yıl öncesine kadar giren, çıkan araç sayısı 700 bin civarındaydı. 2017'de bu sayı 2 milyon, 2018'de 2 milyon 800 bin civarındaydı. Bu yıl 3 milyona yaklaştık ve yıl sonunda 3 milyon 500 bini geçeceğiz. Bu şunu gösteriyor, bir şehirde huzur olduğu zaman beraberinde her şey geliyor."

"Huzur olunca gelen turist sayısı da arttı"

Sonel, kentte göreve başladığında Tunceli'nin istihdamda ülke sıralamasında son sıralarda oluğuna işaret ederek, yatırım ile desteklerle kentin Türkiye'de ilk sıralara yükseldiğini ve ihracata başladığını dile getirdi.

Tunceli'nin doğal güzellikleriyle de misafirlerini kendisine hayran bıraktırdığını anlatan Sonel, "600'lerde olan terörist sayısı, kahraman güvenlik güçlerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın ve tüm emeği geçen arkadaşlarımızın gayretleriyle 40'lara düştü. Onlar da ya teslim olacak ya da tek tek etkisiz hale getirilecek. Çünkü bu şehre huzur lazım. Huzur olduğunda konaklayan turist sayınız 8 binlerden 160 binlere çıkıyor. Komşu illerden, yurt dışından turistlerimiz geliyor." diye konuştu.

Teröristlerin teslim olarak devletin şefkatine ve merhametine güvenmeleri çağrısında bulunan Sonal, şunları kaydetti:

"22 tane 24 metre yüksekliğinde yaşam alanları olan güvenlik kuleleri yapıldı ve şu an orada kahraman güvenlik güçlerimiz 24 saat esaslı gözetleme yapıyor. Şu an şükürler olsun tüm yollarımız açık. İnşallah huzur, bu kalan teröristlerde temizlendikten sonra inşallah bir kaç yıl içerisinde o yapmış olduğumuz yaşam alanı güvenlik kuleleri inşallah 'kule otel' olur, 'yaban keçisi', 'kuş gözlem evi' olur. Gelir turistler o kulelerde tatillerini geçirir."

"Bu yoğunluk Tunceli'de ilk defa oluyor"

TÜRSAB Kültür Turizm İhtisas Başkanı Faruk Pekin de Tunceli'nin turizmine katkı sunmak için kente gelerek çalıştay düzenlediklerini belirtti.

Tunceli'nin son yıllarda ağırladığı turist sayısının artığına işaret eden Pekin, şunları aktardı:

"Tunceli'ye çok sayıda kültür turisti geldi. Bu yoğunluk Tunceli'de ilk defa oluyor. Daha önce tabii ki doğa turizmi anlamında yürüyüş yapanlar, foto safariye gelenler oldu ama son 2 yıl içerisinde çok farklı bir turist profili gelmeye başladı. Geçen yıl ve bu yıl öyle tahmin ediyorum 50 dolayında grup geldi. Bu dediğim insanların profili tamamen değişikti. Bunlar kültür turizmi için buraya geldiler, yürüyüş yapmadılar, doğa bilgileri yoktu. Tamamen buradaki kültürel yapıyı, uzaktan da doğal yapıyı gözlemeye geldiler. Bu nedenle oldukça önemli."

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu'nun Tunceli tanıtım sunumunun ardından oturumlarla devam eden çalıştay, yarın etkinliklerle son bulacak.