Son Dakika Haberleri: "Tunceli Turizm Çalıştayı" tamamlandı
Son Dakika Güncel 'Tunceli Turizm Çalıştayı' tamamlandı

"Tunceli Turizm Çalıştayı" tamamlandı

6 saat önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İl Kültür Müdürlüğünün organize ettiği "Tunceli Turizm Çalıştayı" sona erdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İl Kültür Müdürlüğünün organize ettiği "Tunceli Turizm Çalıştayı" sona erdi.

Vali Yardımcısı Akın Zor, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda programın kapanışında yaptığı konuşmada, çalıştayın kente önemli faydalar sağlayacağını ifade etti.

Zor, "Biz Tunceli Valiliği olarak kendimize çok güzel notlar aldık. Çalıştay ufkumuzu açtı ve ne yapacağımızı bize daha net bir şekilde gösterdi. Bu şehrin vizyonun belirlenmesinde atacağımız adımlarda, 2 günlük çalışmada yapılan konuşmalar ve sunumlar bizlere yol gösterecektir." dedi.

TÜRSAB Kültür Turizm İhtisas Başkanı Faruk Pekin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalıştayın son derece verimli geçtiğini söyledi.

Tunceli'nin son yıllarda merak edilen bir kent haline geldiğini belirten Pekin, "Tunceli zaten değişik yönleriyle gezginlerin gündemindeydi. Doğa yürüyüşleri, dağcılık, termal turizm ve kış turizmi açısından ama özellikle son 2 yılda kültür turizmi açısından Tunceli'de müthiş bir patlama ve sıçrama yaşandı." ifadelerini kullandı.

Tunceli'ye daha çok kültür turizmi için gelindiğine işaret eden Pekin, "Tunceli gerçekten müthiş ve parlak bir geleceğe sahip. İşte burada hemen bir sorun başlıyor, acaba bu turizm sıçraması karşısında doğal alanlar, doğal çerçeve nasıl korunabilir? Tunceli böyle bir ikilemle karşı karşıya ve ben Tunceli'nin bunu başarabileceğine inanıyorum. Önemli olan bazı noktalarda turizmde yanlış yapmamak. Çalıştayın da amacı şuydu, iki soru ne yapılmamalı ve ne yapılmamalı? Bu nedenle Tunceli korkunç bir potansiyele sahip. Önemli olan koruyucu önemlerin vakit geçirilmeden alınması lazım." sözlerine yer verdi.

Tunceli Turizm Çalıştayı tamamlandı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:38 Kaynak: AA
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