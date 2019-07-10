Tunceli turizmde atağa kalkıyor

Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan Tunceli turizm atağına hazırlanıyor.

HAYDAR TOPRAKÇI - Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından söz ettiren ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunan Tunceli turizm atağına hazırlanıyor.

Tarihi eserleri, mistik dokusu ve doğal güzellikleriyle önemli turizm potansiyeline sahip Tunceli, kışın beyaz, yazın ise yemyeşil görüntüsüyle adeta yeryüzü cennetini andırıyor.

Bitki örtüsü bakımından oldukça zengin yapıya sahip Tunceli, 1971'de milli park olan Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Munzur Çayı, Pülümür Vadisi ile ziyaretçilerini etkiliyor.

Pülümür ve Munzur çayı kenarına kurulan akarsu plajları ve Uzunçayır Baraj Gölü'ne inşa edilen iskeleleriyle adeta tatil bölgelerini aratmayan kent, gezginlerin tatil rotalarından biri haline geldi.

Terörle değil doğa sporları ve turizmle anılıyor

Terörle mücadelede sağlanan başarıyla huzur ve güven ortamının hakim olduğu şehir, Türkiye Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü ve Akrobasi Şampiyonası, Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile 20 ülkeden sporcuların katılımıyla Rafting R4 Dünya Şampiyonasına başarıyla ev sahipliği yaptı.

Ulusal ve uluslararası organizasyonların gerçekleştirildiği kent, artık terörle değil doğa ve su sporları ile turizmle anılıyor.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in başlattığı ve Fırat Kalkınma Ajansının desteklediği "Tunceli'nin Doğa Sporları Altyapısının Güçlendirmesi Projesi" kapsamında Munzur Çayı kıyısında oluşturulan "Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Su Sporları Merkezi"nde bulunan zipline istasyonu, bisiklet turları, kamp alanları, rafting ve kano merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından kente gelen sporseverlerin ilgi odağı oldu.

"Daha çok turistin gelmeli"

Yeryüzü cennetini ziyarete gelen vatandaşlardan İlkay Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'yi çok merak ettiği için 2 gün önce İstanbul'dan kente gelerek Ovacık ilçesinde Munzur Gözelerinde güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Tunceli'yi çok beğendikleri için tatil sürelerini uzattıklarını ifade eden Bilgiç, şöyle konuştu:

"İlk defa geliyorum, rafting yaptık, çok keyifliydi. Tunceli'yi kesinlikle herkese öneriyorum. Buranın hem doğası hem de Munzur Çayı serinliğiyle çok güzel. Tunceli son zamanlarda ilgi görmeye başlamış ve daha fazla turistin de gelmesini kesinlikle hakeden bir yer. Biraz tanıtımının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sahip olduğu doğal güzelliklerin, burada yapılabilen su sporlarının hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtılması lazım. Bu sayede daha fazla turisti çekebileceğini düşünüyorum."

İzmir'den kente gelen ziyaretçilerden Avşin Evren, kentin doğasına hayran kaldığını anlattı.

Tunceli'deki doğal yaşam alanlarının bozulmadığını aktaran Evren, "Hem insanları hem doğasıyla, her şeyiyle bence çok güzel bir yer. Herkesin mutlaka gelip görmesi, tatması ve yaşaması gerekiyor. O yüzden herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

"Turistler memnun, oteller dolu"

Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) Başkanı ve nehir rehberi Nazım Arslan da Tunceli'nin son iki yıldır merak edildiğini ve doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri olmaya başladığını ifade etti.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin doğa sporları, adrenalin ve su sporları yapma imkanı bulduğunu dile getiren Arslan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin farklı illerinden misafirlerimiz ilimizi sürekli ziyaret ediyorlar. Özellikle bölge illeri kentimizi çok merak ediyor. İlimize tur düzenleyen turizm firmaları çok ciddi turist getiriyor. Gelen turistlerin hepsinden aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu. Munzur Vadisi'nin güzellikleri karşısında hayranlıklarını dile getiriyorlar. Bunun yanı sıra yapılacak aktiviteler noktasında tesisimizde rafting ve zipline yapıyorlar, mutlu oluyorlar. Önceki yıllara göre hızla artan bir potansiyelimiz var, hatta otellerimizde de doluluk oranı oldukça yüksek durumda. İnsanlar konaklamak için yer bulmakta zorlanıyor."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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