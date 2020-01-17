Tunceli üniversiteli gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Üniversiteli Gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı

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Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti. Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

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TUNCELİ (DHA)