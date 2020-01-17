Tunceli üniversiteli gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

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Tunceli üniversiteli gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı
34 dakika önce
Üniversiteli Gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktıYENİ GÖRÜNTÜTunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı...
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:44 Kaynak: DHA
Üniversiteli Gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı
YENİ GÖRÜNTÜ
Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti. Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
TUNCELİ (DHA)
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