Tunceli üniversiteli gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Tunceli üniversiteli gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı

34 dakika önce

Üniversiteli Gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktıYENİ GÖRÜNTÜTunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı...

Üniversiteli Gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı

YENİ GÖRÜNTÜ

Tunceli'de Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak günü, Pertek karayolunda ilerleyen bir kişi, genç kızın telefon sinyalinin son alındığı Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken, aracının kamerasına yansıdığı iddia edilen görüntüleri savcılığa teslim etti. Görüntülerde, Gülistan olduğu iddia edilen kapüşon takan kızın, viyadükteki bariyerlerin arasında oturduğu görülüyor. Savcılık, görüntülerdeki kişinin Gülistan olup olmadığını belirlemek için inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

TUNCELİ (DHA)

Tunceli üniversiteli gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı

Tunceli, Pertek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:44 Kaynak: DHA
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