Tunceli üniversiteli gülistan'ı arama çalışmalarında 52'nci gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli üniversiteli gülistan'ı arama çalışmalarında 52'nci gün - Son Dakika

Tunceli üniversiteli gülistan'ı arama çalışmalarında 52'nci gün

13 dakika önce

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 52'nci günTUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 52'nci günde de sürdürüldü.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 52'nci gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 52'nci günde de sürdürüldü. Arama çalışmaları, Sarısaltuk Viyadüğü'nden başlanarak, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin olduğu kapakların yer aldığı 10 kilometrelik alana genişletildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 52'nci günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama- Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. Arama çalışmaları, Sarısaltuk Viyadüğü'nden başlanarak, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin bulunduğu kapakların olduğu 10 kilometrelik alana genişletildi. Kayıp Gülistan'dan bugün de ize rastlanılmadı.

Tunceli üniversiteli gülistan'ı arama çalışmalarında 52'nci gün

Munzur Üniversitesi, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:43 Kaynak: DHA
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