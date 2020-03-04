Tunceli üniversiteli gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli üniversiteli gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı gün - Son Dakika

Tunceli üniversiteli gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı gün

6 saat önce

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı günTUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 60'ncı günde de sürdürüldü.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 60'ncı günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü'nde su altı görüş uzaklığı sıfır olduğu için arama çalışmaları sadece kıyı ve yüzeyde yapıldı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 60'ncı günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile Sarısaltuk Viyadüğü ile Dinar deresi bölgesinde arama çalışmalarını, Tunceli AFAD görevlileri, Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

KAR SULARI BARAJ GÖLÜNÜN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ

Arama çalışmalarına bugün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını olumsuz etkiledi. Kar sularının baraj gölüne çamurlu şekilde akması nedeniyle gölün rengi tamamen değişerek koyu bir renk bürünmesiyle dalgıçlar su altı araması yapamadı. Ekipler botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürürken bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamadı.

Tunceli üniversiteli gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı gün

Munzur Üniversitesi, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'dan kalkan uçakta koronavirüs tespit edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sınırdan geçen göçmenleri nasıl saydıklarını açıkladı İçişleri Bakanı Soylu, şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmamasının nedenini açıkladı Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu FETÖ'den açığa alındı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:37:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli üniversiteli gülistan'ı arama çalışmalarında 60'ncı gün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]