TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün - Son Dakika

TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün

6 saat önce

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı günTUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 66'ncı günde de sürdü.

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21), arama çalışmaları 66'ncı günde de sürdü.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine başvurması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 66'ıncı günde de sürdü. Arama çalışmaları bugün, Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam etti. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını olumsuz etkiledi. Baraj gölünde su altı görüş uzaklığı olmadığı için dalgıçlar su altı araması yapamadı.

Arama çalışmalarına Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekipleri de katılıyor. kipler botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürürken, bugün de şu ana kadar Gülistan Doku'ya ait bir ize ulaşılamadı.

TUNCELİ Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:02 Kaynak: DHA
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