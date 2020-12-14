Tunceli Valiliği, 2 mahallede ev ziyaretlerinin durdurulmasını istedi - Son Dakika

Tunceli Valiliği, 2 mahallede ev ziyaretlerinin durdurulmasını istedi
14.12.2020 17:07
TUNCELİ Valiliği'nce kent merkezinde Covid-19 vaka sayısının arttığı 2 mahalle açıklanarak, özellikle ev ziyaretlerinin durdurulması istendi.
TUNCELİ Valiliği'nce kent merkezinde Covid-19 vaka sayısının arttığı 2 mahalle açıklanarak, özellikle ev ziyaretlerinin durdurulması istendi.
Tunceli Valiliği, kent merkezinde Covid-19 vakalarının çoğunun Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerinde olduğunu açıkladı. Valilik, bu mahallelerde yaşayanların kurallara özellikle dikkat etmesi gerektiğini ve bu süreçte ev ziyaretlerinin tamamen durdurulmasını istedi. Açıklamada, "Unutmayın, alacağımız tedbirler kadar güçlüyüz" denildi.
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