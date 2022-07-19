Tunceli Valiliği vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı

Tunceli Valiliği, telefonla dolandırıcılık yapan art niyetli kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda bazı kişilerin telefondan iş insanlarını ve vatandaşları arayıp kendilerini Tunceli Valisi ve valilikte görevli memur olarak tanıtarak para talep ettikleri belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tür aramalara kesinlikle itibar etmemeleri, bu gibi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak ihbarda bulunmaları dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasında yardımcı olacaktır." ifadesi kullanıldı.