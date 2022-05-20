Tunceli Valiliği hastanede randevu alınamadığı iddialarına ilişkin inceleme başlattı

Tunceli Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında yer alan devlet hastanesinde doktorların iş bırakma eylemi sebebiyle randevu alınamadığı haberleri üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, basında ve sosyal medyada yer alan iş bırakma eylemi sebebiyle Tunceli Devlet Hastanesinde hastalara randevu verilmeği iddialarına ilişkin birkaç şikayet konusunun yazılı ve sözlü olarak Valiliğe iletildiği belirtildi.

Şikayet konuları hakkında derhal inceleme talimatı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme talimatı verilen konuların hiçbirisinde karşılıklı ve fiziki şiddet ve tehdit durumu söz konusu değildir. İncelemeler neticesinde herhangi kusur yahut olumsuzluk içeren bir durum tespit edilmesi halinde hukuki gereğinin yapılması zaten idarenin genel görevidir."