Tunceli Valiliği hastanede randevu alınamadığı iddialarına ilişkin inceleme başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli Valiliği hastanede randevu alınamadığı iddialarına ilişkin inceleme başlattı

20.05.2022 14:54
Tunceli Valiliği hastanede randevu alınamadığı iddialarına ilişkin inceleme başlattı

Tunceli Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında yer alan devlet hastanesinde doktorların iş bırakma eylemi sebebiyle randevu alınamadığı haberleri üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

Tunceli Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında yer alan devlet hastanesinde doktorların iş bırakma eylemi sebebiyle randevu alınamadığı haberleri üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

Valilikten yapılan açıklamada, basında ve sosyal medyada yer alan iş bırakma eylemi sebebiyle Tunceli Devlet Hastanesinde hastalara randevu verilmeği iddialarına ilişkin birkaç şikayet konusunun yazılı ve sözlü olarak Valiliğe iletildiği belirtildi.

Şikayet konuları hakkında derhal inceleme talimatı verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme talimatı verilen konuların hiçbirisinde karşılıklı ve fiziki şiddet ve tehdit durumu söz konusu değildir. İncelemeler neticesinde herhangi kusur yahut olumsuzluk içeren bir durum tespit edilmesi halinde hukuki gereğinin yapılması zaten idarenin genel görevidir."

YORUMLAR
500
Devletten aldığı hibeyle sürü sahibi olan kadın, köye yerleşti Devletten aldığı hibeyle sürü sahibi olan kadın, köye yerleşti Tunceli'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA

Tunceli Valiliği, İnceleme, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunceli Valiliği hastanede randevu alınamadığı iddialarına ilişkin inceleme başlattı - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Savunma Sanayii Başkanı Demir: İngiltere, Türkiye'ye ihracat kısıtlamalarını kaldırdı
14:32 Son seçim anketinde 5 bin 300 katılımcı yer aldı! İYİ Parti'nin oyları ikiye katlandı
14:31 Crystal Palace menajeri Patrick Vieira Everton taraftarına tekme attı
14:27 Fahriye Evcen'den Katar pozları: Dünya Kupası'nın oynanacağı stada da gitti
14:17 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri hakkında konuştu: Teröre 'evet' diyemeyiz
14:17 Başkan Aktaş: Bursa'da gençler, genç olmanın farkını yaşıyor
14:14 İsveç'ten 'PKK' açıklaması: 1984'ten 'terör örgütü' listemizde yer alıyor
14:12 İyilik dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Murat ve Damla'yı öpüşürken gören Neslihan ne yapacak?
14:11 Aziz dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda: Ailesini ihmal etmemesi için uyarılan Aziz, Nigar Hala'nın sözlerine hangi karşılığı verecek?
13:48 Lukas Podolski, Gornik Zabrze ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 15:04:26. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli Valiliği hastanede randevu alınamadığı iddialarına ilişkin inceleme başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement