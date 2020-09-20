Tunceli Valiliği: "Kayıp 2 vatandaşımızdan 1'inin cansız bedenine suyun 1,5 metre altında ulaşıldı" - Son Dakika

Tunceli Valiliği: "Kayıp 2 vatandaşımızdan 1'inin cansız bedenine suyun 1,5 metre altında ulaşıldı"

Tunceli Valiliği, geçtiğimiz pazar gününden itibaren haber alınmayan Elazığlı iki kardeşten Bozkurt Aydemir'in cansız bedenine araçlarını park ettikleri yerin 750 metre ilerisinde suyun 1,5 metre altında ulaşıldığını bildirdi.

Tunceli Valiliği:

Tunceli Valiliği, geçtiğimiz pazar gününden itibaren haber alınmayan Elazığlı iki kardeşten Bozkurt Aydemir'in cansız bedenine araçlarını park ettikleri yerin 750 metre ilerisinde suyun 1,5 metre altında ulaşıldığını bildirdi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında Munzur Vadisi Milli Parkı'nda meydana geldi. Tunceli'de özel bir doğal gaz şirketinde çalışan Elazığlı Mehmet (41) ve Bozkurt (48) Aydemir kardeşler, özel araçlarıyla vadide dağ sarımsağı toplamaya gitti. Burada araçlarını park eden kardeşlerden bir daha haber alınamadı.

Bunun üzerine bölgede insansız hava aracı, 2 Skorsky tipi askeri helikopter, Van ve Diyarbakır'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, AFAD, AFAD gönüllüleri, jandarma ve polis özel harekat, komando timleri, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, DAK eğitmenleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü, MUDOSK spor kulübünden raftingciler, bölge illerinden gelen arama kurtarma ekipleri, gönüllüler ve çevre köylerin sakinlerinden oluşan 500 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.

Tunceli AFAD ekiplerinin kıyı taraması sırasında şüphelendikleri 1,5 metre derinlikteki alana dalış yapmaları sonucu Bozkurt Aydemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Şüphelenilen bölgede jandarmaya ait 'Penya' isimli labrador cinsi ceset arama köpeğinin de tepki verdiği öğrenilirken, Bozkurt'un cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından botla kıyıya getirildi. Ceset, cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydemir'in cansız bedeni ambulansa alınması sırasında Aydemir'in yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan'ın da takip ettiği çalışmalar, diğer kardeşin bulunması için Munzur Çayı'nda sürüyor.

Valilik açıklama yaptı

Tunceli Valiliği iki kardeşten birinin cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "13 Eylül 2020 tarihinde Munzur Vadisi'nde dağ sarımsağı aramaya çıkan ve söz konusu tarihten bu yana kendilerinden haber alınamayan 2 vatandaşımızın 7 gündür havadan, karadan ve su içerisinde Jandarma, AFAD, AFAD gönüllüleri, Emniyet, Jandarma su altı ekipleri, yerel dağcı ekipleri, civar köylerdeki vatandaşlarımızın katılımıyla devam eden arama çalışmaları neticesinde, bugün (20.09.2020) kayıp olan 2 vatandaşımızdan 1'inin cansız bedenine, kendilerine ait araçlarının bulunduğu bölgenin 750 metre ilerisinde, suyun yaklaşık 1,5 metre altında ulaşılmıştır. Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kayıp olan diğer vatandaşımızın bulunması için, arama çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ

Tunceli Valiliği, Jandarma, Tunceli, Pazar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tunceli Valiliği: 'Kayıp 2 vatandaşımızdan 1'inin cansız bedenine suyun 1,5 metre altında ulaşıldı' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Karagümrük, Mevlüt Erdinç'in son dakika golüyle Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı MHK başkanını seçtiği iddialarına Rıdvan Dilmen'den çok sert tepki: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım Genç kız, bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı Son Dakika: Türkiye'de 20 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 61 kişi vefat etti, 1519 yeni vaka tespit edildi Emekli polis memurunun otomobilinden 61 kilo 750 gram eroin çıktı Sarımsak toplamak için evden ayrılan 2 kardeşten birinin cansız bedeni bulundu Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı
Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu         
21:30
Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı Bankamatikteki kadınların etek altı fotoğraflarını çeken sapık, yakalandı         
20:54
Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi Trump'a zehirli paketin Kanada'dan gönderildiği tespit edildi         
20:13
Songül Karlı, Songül Karlı, "Hep bir yerlerin konuşuluyor" diyen oğluyla çekildiği fotoğrafını paylaştı         
19:19
Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanında 2-0 kazandı Galatasaray, Medipol Başakşehir deplasmanında 2-0 kazandı         
18:41
Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı Annie Kilner'ın, Kyle Walker'la ayrı oldukları sürede 20 yaşında biriyle ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
17:50
Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti Niğde'de yaşanan trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti         
16:39
Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı         
14:03
31 Ekim'de nadir görülen 31 Ekim'de nadir görülen "mavi dolunay" gerçekleşecek         
13:21
Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı Konyaaltı Sahili'nde görülen Türk denizaltısı turistleri şaşırttı         
13:10
Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı Elazığ'da üretilen yerli solar simülatörü yurt dışından da talep görmeye başladı         
12:47
52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı 52 yıl hapis cezasıyla aranan ve 13 yıldır kendisini ölü gösteren Türk Youtuber Tayfun Demir tutuklandı         
12:47
e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: e-Devlet'te araç sahipleri için müjde: "Araçlarım" sayfasında hizmet kapsamı genişliyor         
11:11
Yerli ve milli Yerli ve milli "Ayşehanım" yer fıstığı tohumu, piyasada kullanılan ABD menşeli tohumlara rakip olacak         
11:09
Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı Aylarca evine kimseyi almadı! Virüs kendisini ziyarete gelen kızından bulaştı         
10:35
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheliyi polisler gözaltına aldı         
09:31
İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi İYİ Parti'de kurultay günü! İki parti davet edilmedi         
09:02
Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var         
20:45
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2020 22:13:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tunceli Valiliği: "Kayıp 2 vatandaşımızdan 1'inin cansız bedenine suyun 1,5 metre altında ulaşıldı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei