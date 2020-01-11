Tunceli Valiliği: "Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları titizlikle sürüyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tunceli Valiliği: 'Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları titizlikle sürüyor' - Son Dakika

Tunceli Valiliği: "Kayıp Gülistan Doku'yu arama çalışmaları titizlikle sürüyor"

10 dakika önce

Tunceli Valiliği, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının kararlılıkla ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Tunceli Valiliği:

Tunceli Valiliği, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının kararlılıkla ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Doku'dan 6 gündür haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, "5 Ocak'tan itibaren kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü civarında AFAD, emniyet, jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı su altı ekiplerince görüntüleme cihazları ve diğer ekipmanlarıyla aynı kararlılık ve titizlikle devam etmektedir." denildi.

Doku'nun ailesi ve akrabalarının Diyarbakır'dan Tunceli'ye geldiği ve kentte misafir edildiği belirtilen açıklamada, Doku ailesinin arama çalışmaları hakkında sıkça bilgilendirildiği kaydedildi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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