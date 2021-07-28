Tunceli Valiliği, kentte Bingöl'deki deprem dolayısıyla bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı - Son Dakika

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Tunceli'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.27'de Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlimiz genelinde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadesine yer verildi.