Son Dakika Haberleri: Tunceli Valiliği: "Mağara İçerisindeki Teröristler Etkisiz Hale Getirildi"

Tunceli Valiliği: "Mağara İçerisindeki Teröristler Etkisiz Hale Getirildi"

2 saat önce

Tunceli Valiliği, 9 gün önce mağarada tespit edilen teröristlere yönelik havadan ve karadan düzenlenen operasyonla teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli Valiliği:
Tunceli Valiliği, 9 gün önce mağarada tespit edilen teröristlere yönelik havadan ve karadan düzenlenen operasyonla teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık 2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:32 Kaynak: İHA

Ovacık, Tunceli Valiliği, Tunceli, 3. Sayfa
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