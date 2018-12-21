Tunceli Valiliği: "Mağara İçerisindeki Teröristler Etkisiz Hale Getirildi"
2 saat önce
Tunceli Valiliği, 9 gün önce mağarada tespit edilen teröristlere yönelik havadan ve karadan düzenlenen operasyonla teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Tunceli Valiliği
, 9 gün önce mağarada tespit edilen teröristlere yönelik havadan ve karadan düzenlenen operasyonla teröristlerin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ovacık
kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca 13 Aralık
2018 tarihinde başlatılan ve 9 gündür devam eden operasyonda bir mağara içerisinde teröristler tespit edilmişti. Mağara içerisinde bulunan teröristlere yapılan tüm teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri ve teslim olmamalarından sonra bugün mağaraya karadan ve havadan yapılan operasyonla mağara içerisinde bulunan tüm teröristler etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. - TUNCELİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:32 Kaynak: İHA
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