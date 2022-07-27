Açıklamada, "Pülümür ve Ovacık ilçesindeki vadilerde tesisleşmenin olmadığı alanlarda ve yüzülmesi yasak olan yerlerde yüzmeyelim. Canımız, canlarımız yanmasın." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Tunceli Valiliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tunceli Valiliği vatandaşları boğulma tehlikelerine karşı uyardı - Son Dakika

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