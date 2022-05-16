Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu - Son Dakika
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Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu

16.05.2022 17:48

Tunceli Valiliği tarafından, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün eski PKK terör örgütü hükümlüsü Aysel Doğan'ın cenazesinde polise taş attığı öne sürülerek suç duyurusunda bulunuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından Tunceli'de, eski PKK terör örgütü hükümlüsü Aysel Doğan'ın cenazesinde yaşanan, 1 polisin yaralandığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı olaylara ilişkin görüntüleri paylaştı. HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün polise taş attığı anların da yer aldığı görüntülere sert tepki gösteren Bakan Soylu'nun paylaşımı sonrası HDP'li vekile tepkiler çığ gibi büyüdü.

VALİLİK SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşanan gelişme sonrası Tunceli'de, HDP'li gruptakiler ile polis arasında yaşanan arbedede polise taş atan HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü ve beraberindeki HDP milletvekilleri hakkında valilikçe savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamada, kentte, 14 Mayıs 2022 tarihinde yurtdışında ölen eski PKK terör örgütü hükümlüsü Aysel Doğan'ın defin işleminin yapıldığı hatırlatıldı.

"KAHRAMAN ARKADAŞIMIZA TAŞ ATAN KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Defin işlemini provoke ettiği ifade edilen edilen gruba güvenlik güçlerince müdahale edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi; "Bu esnada, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu, ilimizin huzurunu bozmak isteyen grup içerisinden bir kişinin atmış olduğu taşla kahraman bir arkadaşımız yaralanmıştır. Kahraman arkadaşımıza taş atan kişi, derhal güvenlik güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan M.Ç. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kahraman polisimizin sağlık durumu iyi olup arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

"HİÇKİMSENİN İLİMİZİN HUZURUNU KAÇIRMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Açıklamada, yaşanan arbedede HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün içinde polislerin olduğu araca taş attığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizce provokasyonun mimarı başta milletvekili Önlü olmak üzere diğer tüm HDP milletvekilleri ile provokatörler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Hiçbir terör örgütünün ve teröre müzahir grubun ilimizin huzurunu kaçırmasına müsaade edilmeyecektir."

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