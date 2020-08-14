Tunceli Valiliği'nden 'İşsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' projesi - Son Dakika

Tunceli Valiliği'nden 'İşsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' projesi

TUNCELİ Valiliği'nce başlatılan 'İşsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' projesi kapsamında il genelinde birçok kişiye yeni iş imkanı ve iş kurma fırsatı yaratılıyor.

Tunceli Valiliği'nden 'İşsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' projesi, System.String[]

TUNCELİ Valiliği'nce başlatılan 'İşsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' projesi kapsamında il genelinde birçok kişiye yeni iş imkanı ve iş kurma fırsatı yaratılıyor.

Tunceli Valiliği'nce daha önce hazırlanan ancak Covid-19 nedeniyle hayata geçirilmeyen 'İşsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' projesi kapsamında il genelinde 160 kişiye yeni iş imkanı sağlanması hedefleniyor. Valiliğe başvuru yapacak 18-45 yaş arası 160 kişiye Seracılık, Ceviz Yetiştiriciliği, Arıcılık ve Organik Kuru Fasulye ve Nohut Yetiştiriciliği konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek ve eğitimler sonunda ayni destek sağlanacak.

Konuyla ilgili Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada 'İşsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' projesi ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Tunceli Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destek almaya hak kazanan ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle faaliyetlerine başlanamayan 'İşsizsen Gel Bakalım, Seni Bekliyor Tarım' projesi 24.08.2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlayacaktır. Proje ile İlimiz Merkez ve merkeze bağlı 7 ilçede yaşayan 18-45 yaş aralığında işsiz ve dezavantajlı konumdaki 160 kişiye Seracılık, Ceviz Yetiştiriciliği, Arıcılık ve Organik Kuru Fasulye ve Nohut Yetiştiriciliği konularında teorik ve uygulamalı eğitimler vermek ve eğitimler sonunda ayni destek sağlamak suretiyle, bu kişilerin tarım sektöründe istihdam edilmeleri amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; Merkez ve Mazgirt İlçelerinde toplam 40 kişiye Ceviz Yetiştiriciliği, Pertek ve Çemişgezek İlçelerinde toplam 40 kişiye Seracılık, Nazımiye ve Pülümür İlçelerinde toplam 40 kişiye Arıcılık, Ovacık ve Hozat İlçelerinde toplam 40 kişiye Organik Kuru Fasulye ve Nohut Yetiştiriciliği eğitimi verilecektir. Ceviz Yetiştiriciliği kursunu başarı ile tamamlayan 8 kursiyere 10'ar dekar Kapama Ceviz Bahçesi ve Seracılık kursunu başarıyla tamamlayan 8 kursiyere 120 m2 Plastik Örtülü Sera tesis edilecektir. Arıcılık kursunu başarı ile tamamlayan 8 kursiyere 20'şer arılı kovan verilecek olup Organik Kuru Fasulye ve Nohut Yetiştiriciliği kursuna katılan tüm kursiyerlere tohumluk ve sertifikasyon desteği sağlanacaktır. Proje kapsamında açılacak kurslar için kursiyer tespit çalışmaları 24.08.2020-09.10.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup kurslara 19.10.2020 tarihinde başlanılacaktır."


Tunceli Valiliği, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 21:12

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli Valiliği'nden 'İşsizsen gel bakalım, seni bekliyor tarım' projesi - Son Dakika
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