Tunceli Valiliği'ne 'HES kodu' ile girilecek - Son Dakika

TUNCELİ'de İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla valilik binasına girişlerde ve şehirler arası yolculuklarda Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılması kararını aldı.

Tunceli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan, başkanlığında toplandı. Toplantıda, koronavirüs salgının kontrol altına almak amacıyla kent genelinde uygulanacak yeni kararlar alındı. Alınan kararlarda Tunceli Valiliği'ni girişlerde ve şehirlerarası yolculuklarda HES koduyla ile yapılacağı kararlaştırıldı. Alınan kararlara ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Salgınla mücadelede takibin daha etkin yapılabilmesi amacıyla 14 Eylül 2020 gününden itibaren Valiliğimizin girişinde HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs ve buna benzer) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodunun kontrol edilmesine, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binebilmelerine, gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına, başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmamasına ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin şekilde denetlenmesine, yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara gerekli idari para cezasının uygulanmasına, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edilmesine, denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek, tamamlatmak üzere yurt, pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine, hakkında evde, ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişilerin, kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilmesine ve izolasyon süresinin burada tamamlatılmasına, Manav ve marketlerde tek kullanımlık eldiven kullanılmasının zorunlu olmasına, eldiven temininin işletme sahipleri tarafından sağlanmasına karar verilmiştir."