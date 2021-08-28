Tunceli Valiliği: Örtü yangını 2 noktada söndürüldü (2) - Son Dakika

BİR NOKTADA TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Hozat'ta Tanzi Deresi çevresi ile Ovacık ilçesinde Buzultepe mevkisinde çıkan örtü yangınları ile ilgili Tunceli Valiliğinden açıklama yapıldı. Yangınlara sabah erken saatlerde havadan da müdahalenin başlanılacağı belirtilen açıklamada, "26 Ağustos tarihinde çıkan Ovacık-Hozat arası Buzlutepe örtü yangını, Hozat Tanzi Deresi üzerinde batı kısmında münferit alanlarda tamamen söndürülmüştür. Hozat Tanzi Deresi'nin alt kısımlarında bulunan bağımsız münferit alanın etrafı genel itibariyle iş makinaları marifetiyle tamamen daraltılmış olup ekiplerimizin müdahalesi devam etmektedir. Sabah erken saatlerden itibaren havadan da müdahale başlayacaktır. Karadan ve havadan müdahale ile birlikte iş makinalarıyla daraltılan alanda söndürme ve soğutma çalışmalarını yarın kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. Valiliğimiz bilgilendirmeleri haricinde bir kısım çevrelerin algı oluşturmak maksadıyla yaydığı sosyal medya açıklamalarına itibar edilmemesi hususu kamuoyunun dikkatine sunulur" denildi.